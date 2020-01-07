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Снежное волшебство: возле Первомайского сквера появились огромные фигуры в память о войне

В Новосибирске завершается фестиваль снежной скульптуры — посмотрите, что получилось у мастеров!

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Начавшийся 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — именно этой тематике и посвящены снежные скульптуры возле Первомайского сквера

Начавшийся 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — именно этой тематике и посвящены снежные скульптуры возле Первомайского сквера

В Новосибирске возле Первомайского сквера завершается XX Сибирский фестиваль снежной скульптуры: мастера вырезают из бесформенных белых глыб красивые фигуры, которые объединены общей темой «Год памяти и славы в России».

К созданию снежных фигур художники и скульпторы приступили 4 января. По данным пресс-центра мэрии, в этом году в традиционном фестивале снежной скульптуры принимают участие 15 команд-мастеров из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Томска, Северска, Стрежевого, Омска, Сочи, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Казахстана и Киргизии. Вместе с профессионалами в фестивале участвуют и новосибирские школьники, которых набралось 12 команд.

Для работы участникам фестиваля предоставили огромные снежные блоки. Взрослым достались глыбы по три метра в высоту, детям — по полтора метра. Из них конкурсантам предстоит сделать скульптуры, посвящённые Году памяти и славы.

— Закрытие фестиваля и подведение итогов конкурса — 8 января в 11:00 около Краеведческого музея, — сообщили в пресс-центре мэрии.

В пресс-центре уточнили, что все участники конкурса получат медали и дипломы, для победителей подготовили памятные призы. Главный приз — Кубок мэра Новосибирска — вручит глава города Анатолий Локоть.

Посмотреть на получившиеся скульптуры новосибирцы смогут и после церемонии закрытия фестиваля: по информации мэрии, выставка скульптур под открытым небом будет работать до 31 января.

Прошлой зимой скульптуры возле Первомайского сквера были посвящены Году театра, а Кубок мэра получила команда из Москвы.

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снежные скульптурыПервомайский сквер
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КОММЕНТАРИИ (75)

7 янв 2020 в 13:38

А что, кроме войны в этой стране нет других тематик для снежных городков, фильмов, новогодних обращений?

Лисонька 🦊
7 янв 2020 в 13:48

Красиво, но войной уже закормили до тошноты. Тополя, новый Калашников, Армата, дедывоевали, армия США в шоке. Ну сколько можно уже? Итак 9 мая превратили в брендовый угар (при всем уважении к подвигу советского народа). Новый год же сейчас, Рождество🎄

7 янв 2020 в 13:53

Мы когда с друзьями собираемся, то радуемся, что фашизм побежден. В конце встречи сжигаем фото Гитлера и смотрим патриотический фильм времен СССР..... . Это конечно, сарказм. Но вот реально задолбали этой войной уже. Даже в Новый год нам её подсовывают. Когда нам уже будут подсовывать современные победы, например, в области экономики?