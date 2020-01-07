Снежное волшебство: возле Первомайского сквера появились огромные фигуры в память о войне

Начавшийся 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — именно этой тематике и посвящены снежные скульптуры возле Первомайского сквера

К созданию снежных фигур художники и скульпторы приступили 4 января. По данным пресс-центра мэрии, в этом году в традиционном фестивале снежной скульптуры принимают участие 15 команд-мастеров из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Томска, Северска, Стрежевого, Омска, Сочи, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Казахстана и Киргизии. Вместе с профессионалами в фестивале участвуют и новосибирские школьники, которых набралось 12 команд.

В Новосибирске возле Первомайского сквера завершается XX Сибирский фестиваль снежной скульптуры: мастера вырезают из бесформенных белых глыб красивые фигуры, которые объединены общей темой «Год памяти и славы в России».

Для работы участникам фестиваля предоставили огромные снежные блоки. Взрослым достались глыбы по три метра в высоту, детям — по полтора метра. Из них конкурсантам предстоит сделать скульптуры, посвящённые Году памяти и славы.

— Закрытие фестиваля и подведение итогов конкурса — 8 января в 11:00 около Краеведческого музея, — сообщили в пресс-центре мэрии.

В пресс-центре уточнили, что все участники конкурса получат медали и дипломы, для победителей подготовили памятные призы. Главный приз — Кубок мэра Новосибирска — вручит глава города Анатолий Локоть.

Посмотреть на получившиеся скульптуры новосибирцы смогут и после церемонии закрытия фестиваля: по информации мэрии, выставка скульптур под открытым небом будет работать до 31 января.