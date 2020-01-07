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Происшествия

«Ладу Гранту» смяло от удара о столб на Ипподромской

Водителя увезли врачи скорой помощи

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ДТП случилось недалеко от пересечения с улицей Писарева

ДТП случилось недалеко от пересечения с улицей Писарева

Сегодня утром в Центральном районе Новосибирска «Лада Гранта» врезалась в столб: водителя забрала скорая помощь.

По информации аварийных комиссаров «Автоспас», в 10:00 «Лада» ехала по Ипподромской со стороны улицы Гоголя в направлении Писарева. 

— Девушка не справилась с управлением и автомобиль выкинуло влево — в столб, — сообщили в «Автоспасе».

Как рассказали аваркомы, в ДТП пострадала водитель — на место вызвали ГИБДД и скорую помощь.

В свою очередь в отделении пропаганды Управления Госавтоинспекции по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что ДТП случилось возле бизнес-центра «Парус» (Писарева, 102). При этом, по данным Госавтоинпекции, за рулём «Лады Гранты» был мужчина. Его увезли на скорой помощи. Точной информацией о диагнозе пострадавшего в ГИБДД пока не располагают. По предварительной информации, в момент ДТП водитель был трезвым.

Удар пришёлся в правую сторону машины

Удар пришёлся в правую сторону машины

По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель

По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель

Если вам известны подробности этого происшествия, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00.

Вечером 1 января в Ордынском районе Новосибирской области водитель «Тойоты» также не справился с управлением и врезался в столб. Пострадали три человека, включая ребёнка.

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ДТП с пострадавшиммашина врезалась в столб
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КОММЕНТАРИИ (12)

Qwerty
7 янв 2020 в 12:07

Гранта неплохо выдержала удар. Будь тут какой-нибудь Злой3,14 на прульке 95 года последствия были бы страшнее.

ЫЫЫ
7 янв 2020 в 12:04

Колея?

Ехидина
7 янв 2020 в 12:07

А определиться с полом пострадавшего (ей) сразу невозможно?