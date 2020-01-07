«Ладу Гранту» смяло от удара о столб на Ипподромской

ДТП случилось недалеко от пересечения с улицей Писарева

В свою очередь в отделении пропаганды Управления Госавтоинспекции по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что ДТП случилось возле бизнес-центра «Парус» (Писарева, 102). При этом, по данным Госавтоинпекции, за рулём «Лады Гранты» был мужчина. Его увезли на скорой помощи. Точной информацией о диагнозе пострадавшего в ГИБДД пока не располагают. По предварительной информации, в момент ДТП водитель был трезвым.

Как рассказали аваркомы, в ДТП пострадала водитель — на место вызвали ГИБДД и скорую помощь.

— Девушка не справилась с управлением и автомобиль выкинуло влево — в столб, — сообщили в «Автоспасе».

По информации аварийных комиссаров «Автоспас», в 10:00 «Лада» ехала по Ипподромской со стороны улицы Гоголя в направлении Писарева.

Сегодня утром в Центральном районе Новосибирска «Лада Гранта» врезалась в столб: водителя забрала скорая помощь.

По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель

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Вечером 1 января в Ордынском районе Новосибирской области водитель «Тойоты» также не справился с управлением и врезался в столб. Пострадали три человека, включая ребёнка.