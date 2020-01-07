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Дороги и транспорт

Инспекторы ГИБДД пересчитали пьяных водителей на улицах: попались полторы сотни

Госавтоинспекция продолжит усиленно ловить нетрезвых нарушителей до конца новогодних каникул

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За прошлый год в ДТП на территории Новосибирской области попали 170 пьяных водителей

За прошлый год в ДТП на территории Новосибирской области попали 170 пьяных водителей

Полиция подвела промежуточные итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходит в Новосибирской области во время новогодних каникул.

— С 1 по 6 января сотрудники ГИБДД задержали на территории региона 144 автомобилиста, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Акция «Нетрезвый водитель» продлится до 9 января. В полиции напомнили, что за езду в пьяном виде водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием.

Такие профилактические акции ГИБДД устраивает регулярно, чтобы предотвратить трагические происшествия на дорогах.

По данным полиции, только за прошлый год в Новосибирской области случилось 170 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях погибли 54 человека, ещё 220 получили травмы разной степени тяжести. 

— Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в ГИБДД о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, — добавили в МВД.

Один из водительских мифов гласит, что если после пьянки хорошенько выспаться, на утро можно сесть за руль. Но так ли это на самом деле? Мы собрали для вас ответы на самые частые вопросы о новогоднем похмелье.

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"Нетрезвый водитель"акция ГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (22)

7 янв 2020 в 11:12

Катался по городу 4 и 5 ни одного экипажа не замечено! Как и где они ловят?

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7 янв 2020 в 11:30

поймали 100, не поймали 1000.

7 янв 2020 в 11:21

кто знает, уменьшилось ли число пьяных водителей после ужесточения штрафов до 30к и уголовного за второй раз?