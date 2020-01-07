Инспекторы ГИБДД пересчитали пьяных водителей на улицах: попались полторы сотни

Полиция подвела промежуточные итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходит в Новосибирской области во время новогодних каникул.
— С 1 по 6 января сотрудники ГИБДД задержали на территории региона 144 автомобилиста, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Акция «Нетрезвый водитель» продлится до 9 января. В полиции напомнили, что за езду в пьяном виде водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием.
Такие профилактические акции ГИБДД устраивает регулярно, чтобы предотвратить трагические происшествия на дорогах.
По данным полиции, только за прошлый год в Новосибирской области случилось 170 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях погибли 54 человека, ещё 220 получили травмы разной степени тяжести.
— Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в ГИБДД о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, — добавили в МВД.
Один из водительских мифов гласит, что если после пьянки хорошенько выспаться, на утро можно сесть за руль. Но так ли это на самом деле? Мы собрали для вас ответы на самые частые вопросы о новогоднем похмелье.