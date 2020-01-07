Инспекторы ГИБДД пересчитали пьяных водителей на улицах: попались полторы сотни

За прошлый год в ДТП на территории Новосибирской области попали 170 пьяных водителей

Полиция подвела промежуточные итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходит в Новосибирской области во время новогодних каникул.



— С 1 по 6 января сотрудники ГИБДД задержали на территории региона 144 автомобилиста, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Акция «Нетрезвый водитель» продлится до 9 января. В полиции напомнили, что за езду в пьяном виде водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием.