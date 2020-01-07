Православные новосибирцы встретили Рождество: как прошли богослужения в Вознесенском соборе

В ночь с 6 на 7 января в Новосибирских храмах прошли рождественские богослужения. Фотокорреспондент НГС в праздничную ночь побывал в Вознесенском кафедральном соборе в Железнодорожном районе.

В Новосибирске назвали места для грядущих крещенских купаний, которые состоятся 19 января. В этом году в городе будет на одну купель больше, чем в предыдущем.



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