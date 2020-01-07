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Православные новосибирцы встретили Рождество: как прошли богослужения в Вознесенском соборе

Рождественские богослужения возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

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На праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе собрались сотни горожан

На праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе собрались сотни горожан

В ночь с 6 на 7 января в Новосибирских храмах прошли рождественские богослужения. Фотокорреспондент НГС в праздничную ночь побывал в Вознесенском кафедральном соборе в Железнодорожном районе.

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рождествоВознесенский собор
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КОММЕНТАРИИ (3)

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7 янв 2020 в 01:35

НГС опять покрышки жжот! Это - название праздника! поэтому "Рождество" в данном случае необходимо писать с Заглавной буквы.

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7 янв 2020 в 01:33

Всем светлого Рождества!

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7 янв 2020 в 01:32

Рождество же, рябета, было 25ого декабря:)) что-то тут не так