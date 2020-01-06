6 января понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Криминал

30-летнего солиста хора Оперного театра в Новосибирске подозревают в изнасиловании 13-летней девочки

По данным источников, жертва — ученица гимназии 2006 года рождения. Девочка находилась у него в гостях

1 614
24 Обсудить

Поделиться

В последний раз молодой человек заходил в сеть 5 января. По данным источников, именно в этот день в отношении него было возбуждено уголовное дело

В последний раз молодой человек заходил в сеть 5 января. По данным источников, именно в этот день в отношении него было возбуждено уголовное дело

В воскресенье, 5 января, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) в отношении солиста хора новосибирского театра оперы и балета. 30-летнего молодого человека подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Впервые сообщение о задержании появилось в Telegram-канале Опер. Там указано, что преступление произошло накануне — 4 января. Около четырех часов дня подозреваемый в своей квартире изнасиловал несовершеннолетнюю девушку 2006 года рождения — ученицу гимназии, которая находилась у него в гостях.

Источники НГС подтвердили, что уголовное дело по такой статье в отношении солиста хора действительно возбуждено.

В региональном СК оперативно не смогли предоставить комментарий.

В труппе НОВАТа молодой человек выступает с 2019 года. Этой зимой он задействован в нескольких постановках. На своей страничке в соцсетях новосибирец приглашает друзей на мероприятия со своим участием — оперетту и оперу-сказку.

Если вам известна дополнительная информация о случившемся, то свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Ещё летом 2019 года Новосибирскстат сообщил о всплеске преступлений против половой неприкосновенности в регионе — изнасилования стали фиксировать в три раза чаще, чем в 2018 году.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

задержаниеизнасилование несовершеннолетней
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Фото пользователя
6 янв 2020 в 23:35

А зачем девочка 14 лет одна пошла к этому мужчине домой?

С Богаткова
6 янв 2020 в 23:38

В зоне по такой статье сразу зафаршмачат, знаю о чём говорю!

горожанка
6 янв 2020 в 23:44

Мне в 14 лет в голову бы не пришло пойти в гости к 30-летнему мужику. Что там за "жертва" - еще вопрос.