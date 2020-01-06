30-летнего солиста хора Оперного театра в Новосибирске подозревают в изнасиловании 13-летней девочки

В последний раз молодой человек заходил в сеть 5 января. По данным источников, именно в этот день в отношении него было возбуждено уголовное дело

Впервые сообщение о задержании появилось в Telegram-канале Опер. Там указано, что преступление произошло накануне — 4 января. Около четырех часов дня подозреваемый в своей квартире изнасиловал несовершеннолетнюю девушку 2006 года рождения — ученицу гимназии, которая находилась у него в гостях.

В воскресенье, 5 января, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) в отношении солиста хора новосибирского театра оперы и балета. 30-летнего молодого человека подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Источники НГС подтвердили, что уголовное дело по такой статье в отношении солиста хора действительно возбуждено.

В региональном СК оперативно не смогли предоставить комментарий.

В труппе НОВАТа молодой человек выступает с 2019 года. Этой зимой он задействован в нескольких постановках. На своей страничке в соцсетях новосибирец приглашает друзей на мероприятия со своим участием — оперетту и оперу-сказку.

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Ещё летом 2019 года Новосибирскстат сообщил о всплеске преступлений против половой неприкосновенности в регионе — изнасилования стали фиксировать в три раза чаще, чем в 2018 году.

