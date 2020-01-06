Задел три авто, требовал удалить фото и полез в драку: новосибирец написал заявление на водителя-дебошира

Новосибирец хотел остановить пьяного водителя и попал в больнице Фото: читатель НГС

Новосибирец по имени Алексей утверждает, что остановил водителя-дебошира и подал на него заявление в полицию — об этом он рассказал корреспонденту НГС. По словам Алексея, в ночь с 4 на 5 января он заметил, как нетрезвый сосед выезжал на грузовой «ГАЗели» со двора на улице Спортивной, 25 и 27 и задел три легковых автомобиля.

— Возвращался домой в пятом часу ночи. Проезжая мимо домов на Спортивной, увидел свежие осколки от автомобилей, ещё не затоптано ничего. В метрах 50 застряла «ГАЗель» — один шлифует за рулём, второй бегает вокруг с лопаткой. Припарковался, смотрю — у «ГАЗели» одно колесо прямо, другое вывернуто. Вижу, его опять на машины сносить начинает, я его торможу. Дверь открывает, чувствую сильный запах алкоголя. Я сразу вызываю 102, а он с оскорблениями кидается на меня, мол, мы же соседи, — рассказал корреспонденту НГС Алексей.

Алексей проследил, в каком подъезде живёт водитель, а после стал фотографировать разбитые авто — в это время сосед решил вернуться. — Он кидается, я начинаю убегать, его друг пытался нас разнять. Пьяный водитель «ГАЗели» начинает меня избивать, требует удалить фотографии. Я ему говорю: «Подожди, у меня телефон сел, давай зайдем зарядим, и я удалю». Он тащит мня за шиворот к подъезду, телефон падает, я наклоняюсь за ним. Тут его друг заметил ДПС, и он остановился.Когда я начал объяснять сотрудникам ситуацию, они начали на них кидаться. Вышла его супруга, начала звонить кому-то знакомым, говорила, что им ничего не будет, — добавил он. По словам Алексея, вскоре ему стало плохо, ему вызвали скорую помощь, а дебошира увезли в отделение полиции. Медики диагностировали многочисленные ушибы у Алексея. Сейчас он хочет пройти дополнительное медицинское обследования, потому что головные боли не проходят второй день даже после приёма обезболивающих. В полиции подтвердили конфликт на Спортивной — сейчас этим делом занимается участковый.