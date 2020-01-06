Власти обещали вывезти мусор. Прошло 3 дня — вот что творится во дворах Новосибирска

Власти Новосибирской области 3 января пообещали решить проблему вывоза мусора на новогодних праздниках, в правительстве заявляли, что на это уйдёт пара дней. Однако спустя трое суток новосибирцы продолжают жаловаться на горы мусора возле жилых домов.
— Региональному оператору поставлены жесткие сроки для наведения порядка в областном центре — двое с половиной суток по Ленинскому району и ближайшие сутки — по Заельцовскому району, — говорил 3 января заместитель губернатора Сергей Сёмка.
НГС публикует фотографии гор мусора, которые новосибирцы прислали в редакцию 6 января.
— Обращаюсь к вам от жителей всего дома, это уже крик души, у нас не вывозят мусор с 31 декабря, мусором завалено все, скоро машинам проехать будет негде, звоним ежедневно в «Экологию Новосибирск», но они не реагируют, — написала в редакцию НГС председатель совета дома на Челюскинцев, 15.
— Мусор вывозят в новогодние каникулы редко. В доме 600 квартир, поставили вместо 8 баков 5. Вывозили последний раз позавчера. За что мы платим? На эту грязь смотреть? Пусть лучше ТСЖ вывозит, тогда порядок будет, пишет ещё читательница НГС по имени Ольга, однако не указывает улицу и номер дома.
— Троллейная, 37 и 39. Мусор не вывозят с начала года, — утверждает читатель.
И снова Троллейная — так выглядят баки возле дома
— На Чистой Слободе мусор так и не вывозится. Обещали же по Ленинскому району в 2,5 дня вывезти весь мусор. В начале Слободы контейнеры кое-где стоят пустыми, а в конце микрорайона, Спортивная, 27, мусор все так же и лежит, — сообщают новосибирцы.
Новогодние праздники каждый год становятся коллапсом для мусорных операторов — 1 января большинство контейнеров оказались переполненными на утро после праздника.