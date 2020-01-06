Власти обещали вывезти мусор. Прошло 3 дня — вот что творится во дворах Новосибирска

Фото: читатель НГС

Власти Новосибирской области 3 января пообещали решить проблему вывоза мусора на новогодних праздниках, в правительстве заявляли, что на это уйдёт пара дней. Однако спустя трое суток новосибирцы продолжают жаловаться на горы мусора возле жилых домов.

— Региональному оператору поставлены жесткие сроки для наведения порядка в областном центре — двое с половиной суток по Ленинскому району и ближайшие сутки — по Заельцовскому району, — говорил 3 января заместитель губернатора Сергей Сёмка. НГС публикует фотографии гор мусора, которые новосибирцы прислали в редакцию 6 января.

Фото: читатель НГС

— Обращаюсь к вам от жителей всего дома, это уже крик души, у нас не вывозят мусор с 31 декабря, мусором завалено все, скоро машинам проехать будет негде, звоним ежедневно в «Экологию Новосибирск», но они не реагируют, — написала в редакцию НГС председатель совета дома на Челюскинцев, 15.

Фото: читатель НГС

— Мусор вывозят в новогодние каникулы редко. В доме 600 квартир, поставили вместо 8 баков 5. Вывозили последний раз позавчера. За что мы платим? На эту грязь смотреть? Пусть лучше ТСЖ вывозит, тогда порядок будет, пишет ещё читательница НГС по имени Ольга, однако не указывает улицу и номер дома.



Фото: читатель НГС

— Троллейная, 37 и 39. Мусор не вывозят с начала года, — утверждает читатель.

Фото: читатель НГС

И снова Троллейная — так выглядят баки возле дома № 71 .

Фото: читатель НГС