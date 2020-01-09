После публикации НГС в Новосибирске нашлись герои редкого новогоднего видео 1976 года

Татьяна Михайловна рассказала Анатолию Антонову, на каком моменте она с дочерью попали в кадр

В Новосибирске нашли героев архивного новогоднего видео после публикации НГС. В конце прошлого года кинохроник Анатолий Антонов передал редакции редкую запись с праздничной площади Маркса ориентировочно 1976 года.

На видео новосибирцы гуляют вокруг большой ёлки, катаются на лошадях, а дети стоят в огромной очереди на ледяную горку. Несколько лет назад ему принесли эту плёнку на оцифровку, а после владелец не появлялся. Антонов попросил журналистов помочь найти авторов ролика.

На каникулах в Музей документального кино Новосибирска обратилась Татьяна Михайловна Хорошилова — её на видео узнала дочь.