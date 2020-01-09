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После публикации НГС в Новосибирске нашлись герои редкого новогоднего видео 1976 года

А автора видео всё ещё разыскивают

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Татьяна Михайловна рассказала Анатолию Антонову, на каком моменте она с дочерью попали в кадр

Татьяна Михайловна рассказала Анатолию Антонову, на каком моменте она с дочерью попали в кадр

В Новосибирске нашли героев архивного новогоднего видео после публикации НГС. В конце прошлого года кинохроник Анатолий Антонов передал редакции редкую запись с праздничной площади Маркса ориентировочно 1976 года

На видео новосибирцы гуляют вокруг большой ёлки, катаются на лошадях, а дети стоят в огромной очереди на ледяную горку. Несколько лет назад ему принесли эту плёнку на оцифровку, а после владелец не появлялся. Антонов попросил журналистов помочь найти авторов ролика.

На каникулах в Музей документального кино Новосибирска обратилась Татьяна Михайловна Хорошилова — её на видео узнала дочь.

— Мы жили на Маркса, там стояла ёлка каждый год, мы катались на деревянной горке, которую строили ежегодно. Вот это я стою, а это моя дочка, — рассказала Татьяна Михайловна в музее.

Однако автора видео всё ещё не нашли — в музее надеются, что он всё-таки узнает своё видео.

— Ориентировочно это 1976 год, видно, как строится ГУМ, мелодия как раз тех годов. Я хотел бы найти автора этой записи. Мне кажется, что в домашних записях жизни больше, чем в официальной хронике, — считает Анатолий Антонов.

Татьяна  Михайловна с дочерью появляются примерно на 01:52

Анатолий Антонов работал на Западно-Сибирской киностудии до её закрытия. Сейчас он занимается восстановлением архивных видео и ищет авторов и героев кинохроники, а после дарит им копии записей — акцию он назвал «Память в подарок».

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кинохроникадокументальное кино
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