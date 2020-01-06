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Холод нипочём: 29 новосибирцев устроили заплыв в ледяном озере

Моржи соревновались на Юго-Западном — смотрим лучшие фото

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29 новосибирцев окунулись в холодную воду

29 новосибирцев окунулись в холодную воду

Новосибирские любители зимнего плавания устроили провели соревнование в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Днём, 5 января, в Новосибирске было около –3 градусов — в такую погоду нырнуть в холодную воду решили 29 моржей.

— Наша группа« Новосибирские отморозки» занимается на озере закаливанием. Мы стараемся облагородить берег Юго-Западного озера, сейчас там готовим баньку. Решили устроить соревнование по зимнему плаванию. Температура воды около 3 градусов выше ноля, — рассказал организатор заплыва Алексей Моисеев.

Организаторам пришлось вырубить во льду целую дистанцию для заплыва

Организаторам пришлось вырубить во льду целую дистанцию для заплыва

Котлован на Юго-Западном жилмассиве считается одним из самых опасных водоёмов из-за рельефа дна, однако моржи согласовали акцию со спасателями.

Вчера днём температура воздуха а Новосибирске приближалась к нолю&nbsp;— почти март, а не январь

Вчера днём температура воздуха а Новосибирске приближалась к нолю — почти март, а не январь

— Кому-то нравится, когда погода похолоднее, чтобы был морозец. Кто-то предпочитает, наоборот, когда потеплее. Ветер — вот что неприятно, когда выходишь из воды, 

Эмоции от ледяной воды трудно сдержать

Эмоции от ледяной воды трудно сдержать

Главное, после быстро согреться&nbsp;

Главное, после быстро согреться 

Совсем скоро сотни новосибирцев окунутся в в Обь на Крещение — уже известно, где прорубят иордани для купаний.

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моржиЗимнее плаваниеЮго-Западный
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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
6 янв 2020 в 15:45

Скидку на интернет дают моржам? Мой тариф стоит 50 рублёв в месяц тяжело оплачивать.

пенсионерка
6 янв 2020 в 15:44

Хорошо платят наверно этим моржам? Я почему спрашиваю, не просто так ведь, пенсия у меня 9 с копейками, выживаю кое как.

Как избавиться от пенсионерок
6 янв 2020 в 15:51

Жмем «новые внизу» и таким образом читаем нормальные актуальные комменты.