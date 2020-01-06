Холод нипочём: 29 новосибирцев устроили заплыв в ледяном озере

Новосибирские любители зимнего плавания устроили провели соревнование в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Днём, 5 января, в Новосибирске было около –3 градусов — в такую погоду нырнуть в холодную воду решили 29 моржей.
— Наша группа« Новосибирские отморозки» занимается на озере закаливанием. Мы стараемся облагородить берег Юго-Западного озера, сейчас там готовим баньку. Решили устроить соревнование по зимнему плаванию. Температура воды около 3 градусов выше ноля, — рассказал организатор заплыва Алексей Моисеев.
Котлован на Юго-Западном жилмассиве считается одним из самых опасных водоёмов из-за рельефа дна, однако моржи согласовали акцию со спасателями.
— Кому-то нравится, когда погода похолоднее, чтобы был морозец. Кто-то предпочитает, наоборот, когда потеплее. Ветер — вот что неприятно, когда выходишь из воды,
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