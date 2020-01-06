— В 3:45 хлопок раздался, сработала сигнализация. Я выглянул в окно, увидел, что горит капот, колесо, горит под машиной. Выбежал тушить, сосед помогал, снегом закидывали, вызывали пожарных. Возле машины обнаружили бутылку с горючей смесью, которую кинули в машину, облили из неё. Эксперты из МЧС и полиции сделали заключение, что это поджог. Уголовное дело возбудили сегодня утром, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Ш.

В ночь на 6 января в Бердске на улице Боровой, 1А подожгли автомобиль Honda Accord. Владелец авто Алексей Ш. ночью смотрел хоккей, когда во дворе дома раздался громкий хлопок и сработал брелок сигнализации.

Владелец авто не связывает поджог со своей деятельностью, он индивидуальный предприниматель — с его слов, никаких конфликтов на работе у него не было. Автомобиль два дня стоял на парковке возле дома, ничего подозрительного Алексей не замечал.

— Если бы были подозрения, я был бы даже спокойнее. По работе всё нормально, конфликтов ни с кем не было. Долгов и кредитов никогда не брал и не вымогал. Непонятно, в связи с чем это произошло, — добавил Алексей. Сейчас он ищет свидетелей, которые могли что-то видеть или слышать этой ночью.

Подозреваемых в поджогах часто находят по записям камер видеонаблюдения. В ноябре поджигатель, спаливший ночью две машины в Ленинском районе, попал на видео — по информации одного из пострадавших, это был сосед владельца другого авто.