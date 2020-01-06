6 января понедельник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Криминал

В Бердске ночью подожгли автомобиль — рядом с машиной бросили бутылку с горючей смесью

Владелец авто ищет очевидцев поджога

1 680
15 Обсудить

Поделиться

Эксперты подтвердили, что «Хонду» подожгли

Эксперты подтвердили, что «Хонду» подожгли

В ночь на 6 января в Бердске на улице Боровой, 1А подожгли автомобиль Honda Accord. Владелец авто Алексей Ш. ночью смотрел хоккей, когда во дворе дома раздался громкий хлопок и сработал брелок сигнализации. 

— В 3:45 хлопок раздался, сработала сигнализация. Я выглянул в окно, увидел, что горит капот, колесо, горит под машиной. Выбежал тушить, сосед помогал, снегом закидывали, вызывали пожарных. Возле машины обнаружили бутылку с горючей смесью, которую кинули в машину, облили из неё. Эксперты из МЧС и полиции сделали заключение, что это поджог. Уголовное дело возбудили сегодня утром, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Ш.

Владелец авто не связывает поджог со своей деятельностью, он индивидуальный предприниматель — с его слов, никаких конфликтов на работе у него не было. Автомобиль два дня стоял на парковке возле дома, ничего подозрительного Алексей не замечал.

— Если бы были подозрения, я был бы даже спокойнее. По работе всё нормально, конфликтов ни с кем не было. Долгов и кредитов никогда не брал и не вымогал. Непонятно, в связи с чем это произошло, — добавил Алексей. Сейчас он ищет свидетелей, которые могли что-то видеть или слышать этой ночью.

Подозреваемых в поджогах часто находят по записям камер видеонаблюдения. В ноябре поджигатель, спаливший ночью две машины в Ленинском районе, попал на видео — по информации одного из пострадавших, это был сосед владельца другого авто.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

поджог автомобиляПоджог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
6 янв 2020 в 12:27

Брешет бездельник... Где то грешок явно есть...

Фото пользователя
6 янв 2020 в 12:30

Нужно местных рспшек тряснуть... Явно замешаны...

Фото пользователя
6 янв 2020 в 12:28

Минус один пруль...