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Рыбак провалился в глубокий снег на Обском море

Рыбак попытался сам вытащить свой снегоход из сугроба, но ему стало плохо

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Снегоход рыбака увяз в сугробе в акватории Обского водохранилища

Снегоход рыбака увяз в сугробе в акватории Обского водохранилища

Рыбак на снегоходе провалился в глубокий снег на Обском водохранилище. Он попытался самостоятельно вытащить технику из сугроба, но почувствовал себя плохо и вызвал спасателей МАСС.

— Мужчина 1965 года рождения на снегоходе провалился в глубокий снег примерно в двух километрах от берега. Снегоход завалился на один бок и заглох. Пока мужчина самостоятельно пытался вытащить снегоход, ему стало плохо и он обратился за помощью к спасателям.Информация с просьбой о помощи поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 12:40. На поиски мужчины выехал снегоход со спасателями. Его небольшой снегоход был загружен в эвакуационные сани, а затем рыбак и его снаряжение были доставлены в аварийно-спасательный отряд службы МАСС, — отчитались о спасении рыбака в МАСС.

Звонок поступил на телефон оперативного дежурного МАСС в 12:40, а всего через 40 минут спасатели доставили рыбака в свой отряд&nbsp;

Звонок поступил на телефон оперативного дежурного МАСС в 12:40, а всего через 40 минут спасатели доставили рыбака в свой отряд 

Спасатели напоминают новосибирцам, что не стоит выходить на рыбалку, если чувствуете недомогание или слабость. Также рекомендуют не выходить на рыбалку одному, а с собой всегда брать аптечку, телефон, тёплые вещи, воду, термос с чаем. Если вы всё-таки попали в беду, то нужно позвонить по телефонам: 112 или 231–06–49.

Спасатели регулярно помогают рыбакам. Так накануне Нового года спасатели искали заблудившегося рыбака. На рыбалку он приехал на снегоходе, но по пути домой не смог определить своё местоположение и израсходовал всё топливо.

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аварийно-спасательный отрядМАССОбское море
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КОММЕНТАРИИ (4)

cerb
6 янв 2020 в 10:51

в приморье тут намедни тоже "провалились"..
так им каждому нормальный такой счет выставили за эвакуацию - пора, ребятки, пора оплачивать "проезд"..

Фото пользователя
6 янв 2020 в 10:53

А почему его жена отпустила одного?

Гость
6 янв 2020 в 10:50

Оголодавший на снегоходе.
Вот если бы он поймал пару рыбин и поел, ему бы плохо не стало.А тут похоже голодный обморок уже начался.