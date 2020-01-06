Рыбак провалился в глубокий снег на Обском море

Рыбак на снегоходе провалился в глубокий снег на Обском водохранилище. Он попытался самостоятельно вытащить технику из сугроба, но почувствовал себя плохо и вызвал спасателей МАСС.
— Мужчина 1965 года рождения на снегоходе провалился в глубокий снег примерно в двух километрах от берега. Снегоход завалился на один бок и заглох. Пока мужчина самостоятельно пытался вытащить снегоход, ему стало плохо и он обратился за помощью к спасателям.Информация с просьбой о помощи поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 12:40. На поиски мужчины выехал снегоход со спасателями. Его небольшой снегоход был загружен в эвакуационные сани, а затем рыбак и его снаряжение были доставлены в аварийно-спасательный отряд службы МАСС, — отчитались о спасении рыбака в МАСС.
Спасатели напоминают новосибирцам, что не стоит выходить на рыбалку, если чувствуете недомогание или слабость. Также рекомендуют не выходить на рыбалку одному, а с собой всегда брать аптечку, телефон, тёплые вещи, воду, термос с чаем. Если вы всё-таки попали в беду, то нужно позвонить по телефонам: 112 или 231–06–49.
Спасатели регулярно помогают рыбакам. Так накануне Нового года спасатели искали заблудившегося рыбака. На рыбалку он приехал на снегоходе, но по пути домой не смог определить своё местоположение и израсходовал всё топливо.