Рыбак провалился в глубокий снег на Обском море

Рыбак на снегоходе провалился в глубокий снег на Обском водохранилище. Он попытался самостоятельно вытащить технику из сугроба, но почувствовал себя плохо и вызвал спасателей МАСС.



— Мужчина 1965 года рождения на снегоходе провалился в глубокий снег примерно в двух километрах от берега. Снегоход завалился на один бок и заглох. Пока мужчина самостоятельно пытался вытащить снегоход, ему стало плохо и он обратился за помощью к спасателям.Информация с просьбой о помощи поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 12:40. На поиски мужчины выехал снегоход со спасателями. Его небольшой снегоход был загружен в эвакуационные сани, а затем рыбак и его снаряжение были доставлены в аварийно-спасательный отряд службы МАСС, — отчитались о спасении рыбака в МАСС.

