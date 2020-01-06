Влетела на Infinity в яму: девушка пострадала в ДТП на Октябрьском мосту

Около полуночи в воскресенье, 5 января, девушка за рулем Infinity наехала на яму на Коммунальном мосту и врезалась в препятствие.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии. Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 23:28. На месте работали сотрудники ГИБДД.
‒ На этом месте ведутся дорожные работы, она попала в яму и наехала на препятствие. Водитель ехала со стороны улицы Горской на правый берег. По предварительным данным, скорая ехала мимо и остановилась. Вызвали спасателей, чтобы девушку оттуда достать. Девушку госпитализировали, ‒ сообщил корреспонденту НГС дежурный службы 112.
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Несколько дней назад из-за ремонтных работ Коммунальный мост сковала огромная пробка. Заторы образовались из-за того, что в этом месте сужают автодорогу для строительства пешеходного перехода. Власти сообщали, что ограничения для водителей будут со 2 по 6 января.