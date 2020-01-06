Влетела на Infinity в яму: девушка пострадала в ДТП на Октябрьском мосту

Водитель налетела на яму и врезалась в препятствие

Около полуночи в воскресенье, 5 января, девушка за рулем Infinity наехала на яму на Коммунальном мосту и врезалась в препятствие.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии. Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 23:28. На месте работали сотрудники ГИБДД.

‒ На этом месте ведутся дорожные работы, она попала в яму и наехала на препятствие. Водитель ехала со стороны улицы Горской на правый берег. По предварительным данным, скорая ехала мимо и остановилась. Вызвали спасателей, чтобы девушку оттуда достать. Девушку госпитализировали, ‒ сообщил корреспонденту НГС дежурный службы 112.