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Происшествия

Влетела на Infinity в яму: девушка пострадала в ДТП на Октябрьском мосту

Чтобы достать автомобилистку из машины — пришлось вызывать спасателей

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Водитель налетела на яму и врезалась в препятствие

Водитель налетела на яму и врезалась в препятствие

Около полуночи в воскресенье, 5 января, девушка за рулем Infinity наехала на яму на Коммунальном мосту и врезалась в препятствие.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии. Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 23:28. На месте работали сотрудники ГИБДД.

‒ На этом месте ведутся дорожные работы, она попала в яму и наехала на препятствие. Водитель ехала со стороны улицы Горской на правый берег. По предварительным данным, скорая ехала мимо и остановилась. Вызвали спасателей, чтобы девушку оттуда достать. Девушку госпитализировали, ‒ сообщил корреспонденту НГС дежурный службы 112.

Если вам известны подробности этого происшествия, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Несколько дней назад из-за ремонтных работ Коммунальный мост сковала огромная пробка. Заторы образовались из-за того, что в этом месте сужают автодорогу для строительства пешеходного перехода. Власти сообщали, что ограничения для водителей будут со 2 по 6 января.

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дтпавария
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КОММЕНТАРИИ (4)

6 янв 2020 в 01:31

Крутую тачку "купила", а ездить не купила

6 янв 2020 в 01:33

Смотрела в смартфон, надо полагать? Талантище!
Ну хоть не " мерседесик без крыши"...
Не особо и колышет..🙄

6 янв 2020 в 01:39

В полночь на новогодних праздниках надо шампанское пить дома, а не приключения искать. Нашла, с чем можно и поздравить