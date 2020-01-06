Фазель: молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в Новосибирске и в Омске

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске. Об этом сообщает ТАСС.



«Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдёт в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», — цитирует Фазеля ТАСС.



9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия международному кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). На четыре года Россия лишается права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.