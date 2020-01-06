6 января понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Спорт

Фазель: молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске

Также МЧМ-2023 пройдет в Омске

257
1 Обсудить

Поделиться

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в Новосибирске и в Омске

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в Новосибирске и в Омске

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдёт в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», — цитирует Фазеля ТАСС.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия международному кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). На четыре года Россия лишается права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом

РУСАДА не согласилось с решением WADA. Россия собирается обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

К чемпионату в Новосибирске должны построить ледовую арену и станцию метро «Спортивная» на левом берегу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

МЧМ-2023хоккей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

пенсионерка
6 янв 2020 в 00:07

Билеты сколько стоят? Не просто так спрашиваю, у меня пенсия 9 с копейками, сами понимаете свободных денег нет. На интернет 50 рублёв и то еле нахожу.