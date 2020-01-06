«Под весёлый джаз мучили крыс и ежиху» — журналист НГС о том, как филармонию превратили в цирк

Ежик — едва живой — медленно ползал под громкую музыку и тычки клоуна на радость публике Фото: Александра Бруня

В это воскресенье, 5 января, на сцене концертного зала имени А. М. Каца под весёлый джаз заставляли крыс и ежиху показывать трюки. Почему новосибирскую филармонию превратили в цирк и должен ли кто-то за это ответить — рассуждает в своей авторской колонке корреспондент НГС Александра Бруня. «Можно утверждать, что главная особенность «Снежного драйва» — гарантированное великолепное настроение» — говорилось в аннотации к выступлению джаз-оркестра «Сибирский диксиленд». В праздничные длинные выходные хотелось именно этого — лёгкого джаза и веселья. Поэтому, посмотрев программу концерта, я купила два билета — себе и мужу.



Никогда в жизни я ещё так не жалела о покупке. Первая часть концерта завершилась танцами с переодеваниями, которых не было в программе — это смотрелось вполне гармонично. Танцы и джаз. Номер был весёлый, задорный. Если и вызвал лёгкое недоумение, так как не был заявлен, то впечатление от происходящего на сцене быстро всё сгладило. Но вот сюрприз в начале второй части концерта вынести было очень тяжело. «Подарок от джаз-оркестра «Сибирский диксиленд», — прощебетала ведущая и объявила, что сейчас на сцену выйдет клоун с символами года и первой в мире дрессированной ежихой. Оркестр заиграл, я ровно пять секунд надеялась, что это будет номер не с животными, а, например, с переодетыми артистами. Но нет. Клоун вынес на сцену четырёх живых крыс и заставил их лазить по канатикам, лесенкам, дощечкам. Животные на табуретке жались друг другу. Ему приходилось выуживать их из этого дрожащего клубка за хвост. Но самый ужас был впереди. Клоун, вдоволь позабавив публику крысами, вынес белую небольшую переноску. Оттуда он достал небольшую ежиху. Ту самую, первую в мире дрессированную. Создалось впечатление, что её чем-то накачали. Оглушительный джаз, хлопки публики и ежиха, которая передвигалась, только если её хорошенько подтолкнуть сзади. Животное даже и не подумало свернуться в клубок, не водило из стороны в сторону носом и выглядело как полумёртвое.

Вот так выглядит программа концерта на сайте новосибирской филармонии Фото: phil-nsk.ru/afisha/snezhnyy-drayv/

Публика под призывные жесты «дрессировщика» неистово хлопала. Я плакала. А затем вышла из зала. На нас с мужем битком набитый концертный зал Каца смотрел сотней удивлённых и осуждающих глаз. Но я на это могу сказать вот что — с каких это пор филармония у нас стала цирком? Даже не цирком, а каким-то низкопробным балаганом? С каких пор страдание животных должно приносить радость и бурный восторг? Кто согласовал такую программу? И почему этот «чудесный» сюрприз не указан нигде в программе на сайте новосибирской филармонии?

Мы ведь приняли законы против жестокого обращения с животными... И вот здесь, в центре Новосибирска, в филармонии, считается нормой смотреть как под оглушительную музыку извиваются крысы и как полумёртвая ежиха карабкается по лесенке и на животе скатывается по горке. Филармония должна учить хорошему, нести доброе и прекрасное. Сегодня она стала площадкой для издевательства над самыми беззащитными в этом мире и показала всем — что это норма. Все перечисленные выше вопросы я также официально адресую генеральному директору Новосибирской филармонии Бейбиту Мухамедину и в министерство культуры Новосибирской области. И, конечно, попрошу проверить такое представление прокуратуру. Хочется услышать и мнение художественного руководителя джаз-оркестра Сергея Гершеновича. Почему заслуженный артист России считает для своего коллектива допустимым аккомпанировать откровенному издевательству над животными и выставлять это ещё и подарком от себя?

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