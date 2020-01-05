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Чудом выжившему котенку из Новосибирска ищут новую семью

Когда котёнка нашли, у него не было части задней лапки. Позже анализы выявили серьезное заболевание

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У кота нет части задней лапы, но временная хозяйка уверена — это не помешает ему найти любящую семью

У кота нет части задней лапы, но временная хозяйка уверена — это не помешает ему найти любящую семью

Жительница Новосибирска ищет новых хозяев особенному котенку. Несколько месяцев назад Людмила увидела объявление, что в одном из подъездов Бердска появился котенок, и временно забрала его себе.

Раньше, по её словам, котенок Костя жил на улице и в морозы перебегал из подъезда в подъезд. У него не было части задней лапки, начался некроз тканей. Его спасли и подлечили в клинике, но там выяснился неутешительный диагноз — положительный лейкоз.

Котенок, несмотря на опасную болезнь, не унывает — он, по словам Людмилы, очень веселый, любит играть, легко идет на контакт с людьми, но опасается резких звуков и движений. 

— Может, травму какую-то сильную получил, когда жил в подъезде. Я в комнату захожу — он обычно встречает. А бывает резко что-нибудь сделаю, встану — он под диван. Побаивается как будто. А так мурчит, ласкается. На руках не очень любит сидеть — когда захочет, поласкается и уйдет. Своенравный мальчишка, — описывает котенка Людмила.

Сейчас Константину ищут дом. Котенку нельзя жить с другими кошками — он может заразить их, а у нынешней хозяйки уже есть два кота. Зато Костя с легкостью поладит с собаками — вирус кошачьего лейкоза, как и для людей, им безопасен. Если коту не найдут новых хозяев, ему придется жить в клетке, чтобы не контактировать с другими котами.

Константина отсутствие лапки ничуть не смущает

Константина отсутствие лапки ничуть не смущает

Людмила отмечает, что вирус может никогда себя не проявить, но нужно будет чутко следить за здоровьем котенка.

— Отдаю только в квартиру, взрослым людям, готовым следить за его здоровьем, единственным кошачьим питомцем. Сейчас ему около шести месяцев, в лоток на решетку приучен, нужно будет два лотка, — рассказывает девушка.

Если вы хотите себе нового друга, позвоните по номеру: 8–983–314–23–92 (Людмила) или напишите в личные сообщения.

За последний год новосибирцы несколько раз спасали особенных котов. У двух из них не было лапок. НГС рассказывал историю кота по кличке Рыжий — он стал знаменитым после того, как ветеринары успешно поставили ему четыре протеза вместо лап. Новые лапки ему напечатали на 3D-принтере. А кошке Дымке, которая лишилась лап из-за морозов, титановые лапки сделали врачи ветклиники «БЭСТ».

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КОММЕНТАРИИ (4)

милая старушка
5 янв 2020 в 23:35

Денег на жратву у самих нет. Еще и котенка предлагаете кормить? времена сейчас не те, чтобы еще кого то кормить.

пенсионерка
5 янв 2020 в 23:34

сами жрать нечего, а еще котенка кормить. Совсем что ли обалдели? пусть сами зоозащитники и забирают всех котят, если им надо.

пенсионерка
5 янв 2020 в 23:33

Какой красивый котенок. Но кто же его возьмет? ему же кушать надо. По ветеринарам водить - это вообще за гранью. У меня пенсия 9 с копейками, хотя всю жизнь пахала стаж 45 лет ветеран труда я.