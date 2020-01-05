Чудом выжившему котенку из Новосибирска ищут новую семью

У кота нет части задней лапы, но временная хозяйка уверена — это не помешает ему найти любящую семью Фото: Людмила Чудова

Жительница Новосибирска ищет новых хозяев особенному котенку. Несколько месяцев назад Людмила увидела объявление, что в одном из подъездов Бердска появился котенок, и временно забрала его себе. Раньше, по её словам, котенок Костя жил на улице и в морозы перебегал из подъезда в подъезд. У него не было части задней лапки, начался некроз тканей. Его спасли и подлечили в клинике, но там выяснился неутешительный диагноз — положительный лейкоз. Котенок, несмотря на опасную болезнь, не унывает — он, по словам Людмилы, очень веселый, любит играть, легко идет на контакт с людьми, но опасается резких звуков и движений.

— Может, травму какую-то сильную получил, когда жил в подъезде. Я в комнату захожу — он обычно встречает. А бывает резко что-нибудь сделаю, встану — он под диван. Побаивается как будто. А так мурчит, ласкается. На руках не очень любит сидеть — когда захочет, поласкается и уйдет. Своенравный мальчишка, — описывает котенка Людмила.

Сейчас Константину ищут дом. Котенку нельзя жить с другими кошками — он может заразить их, а у нынешней хозяйки уже есть два кота. Зато Костя с легкостью поладит с собаками — вирус кошачьего лейкоза, как и для людей, им безопасен. Если коту не найдут новых хозяев, ему придется жить в клетке, чтобы не контактировать с другими котами.

Константина отсутствие лапки ничуть не смущает Фото: Людмила Чудова

Людмила отмечает, что вирус может никогда себя не проявить, но нужно будет чутко следить за здоровьем котенка.

— Отдаю только в квартиру, взрослым людям, готовым следить за его здоровьем, единственным кошачьим питомцем. Сейчас ему около шести месяцев, в лоток на решетку приучен, нужно будет два лотка, — рассказывает девушка. Если вы хотите себе нового друга, позвоните по номеру: 8–983–314–23–92 (Людмила) или напишите в личные сообщения.