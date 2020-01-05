«Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом выездном матче нового года

Вечером в воскресенье, 5 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла магнитогорскому ХК «Металлург». Игра закончилась со счетом 1:3.
Команда «Сибири» открыла счет уже в первом периоде всего за несколько секунд до его окончания. Первую шайбу забросил в ворота противника на 19-й минуте нападающий Микаэль Руохомаа.
Но уже во втором периоде «Металлург» забрасывает ответную шайбу ‒ на 33-й минуте гол в ворота «Сибири» забивает защитник Никита Пивцакин. А уже на 34-й минуте позиции ХК Магнитогорска закрепляет защитник Егор Яковлев.
В третьем периоде на 55-й минуте шайбу забросил нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин.
В первом матче 2020 года новосибирцы проводили игру дома и уступили нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 1:2.
Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 7 января, во вторник. Команда сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.