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«Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом выездном матче нового года

Игра закончилась со счетом 1:3

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Вечером в воскресенье, 5 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла магнитогорскому ХК «Металлург». Игра закончилась со счетом 1:3.

Команда «Сибири» открыла счет уже в первом периоде всего за несколько секунд до его окончания. Первую шайбу забросил в ворота противника на 19-й минуте нападающий Микаэль Руохомаа.

Но уже во втором периоде «Металлург» забрасывает ответную шайбу ‒ на 33-й минуте гол в ворота «Сибири» забивает защитник Никита Пивцакин. А уже на 34-й минуте позиции ХК Магнитогорска закрепляет защитник Егор Яковлев.

В третьем периоде на 55-й минуте шайбу забросил нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин.

В первом матче 2020 года новосибирцы проводили игру дома и уступили нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 1:2.

Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 7 января, во вторник. Команда сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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хоккейХК Сибирь
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КОММЕНТАРИИ (29)

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5 янв 2020 в 21:55

Ахаха... Как я рад... Как я рад... Молодцы Металлург разгромил позорную Сибирь с её фигуритстами выбили всю дурь ...Позорься Сибирь новосибирцы гордятся тобой... 9 место пришло...

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5 янв 2020 в 21:59

Позвонил другу Мозякину... Поздравил с победой... Он сказал на Сибири всегда легко очки набрать...

Фото пользователя
5 янв 2020 в 21:56

Раз два три Автомобилист Сибирь дави... На 10 место её пни...