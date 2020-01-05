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Новосибирцев ждет аномально теплое Рождество: прогноз погоды на 6 и 7 января

А все из-за атлантического циклона, который накрыл почти всю территорию России

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В этом году погода зимой особенно теплая

В этом году погода зимой особенно теплая

В ночь с 6 на 7 января православные отметят Рождество. НГС изучил сайты с погодой и посмотрел, не вернутся ли в Новосибирск привычные сибирские морозы.

По данным Gismeteo, погода 6 января будет теплой, но пасмурной. Днем всего -4 градуса, ночью похолодает до -5. С 10 до 13 часов ожидается небольшой снег. 7 января температура практически не изменится: днем -5, ночью -6 градусов. Утром и вечером город также ожидает небольшой снегопад.

По данным «Яндекс.Погоды», днем 6 января температура воздуха будет -6 градусов, ночью -7. 7 января ситуация останется прежней, только ночью температура упадет чуть ниже — до -9 градусов. Весь день в Новосибирске будет идти небольшой снег. Обратите внимание, что температура будет ощущаться несколько иначе: 6 января как -12, а 7 января как -11. Максимальная скорость ветра в эти дни — 4,3 м/с.

По данным сайта Accuweather.com, днём 6 января ожидается -6, а ночью -9 градусов. Ощущаться будет как -11 и -12 градусов. Пасмурная погода сохранится оба дня. Порывы ветра 6 января достигнут 18 км/ч, 7 января — 15 км/ч.

По данным сайта Meteovesti.ru, 6 и 7 января будет пасмурно, небольшой снег. Во второй рождественский день в городе возможен туман. Температура воздуха 6 января поднимется до нуля.

Если вы собираетесь встретить Рождество в храме или церкви, то загляните в нашу памятку — расписание рождественских богослужений в Новосибирске.

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погодааномальная погодарождество
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КОММЕНТАРИИ (13)

пенсионерка
5 янв 2020 в 22:11

Хочу, чтобы были морозы потому что у автомобилистов тогда куча проблем, что не может не радовать. При этом ОТ - морозоустойчив.
С праздником наступающим вас товарищи автомобилисты.
С уважением, Пенсионерка.

пенсионерка
5 янв 2020 в 22:04

Аномально теплая погода - плохой предвестник. Обязательно морозы нужны.

5 янв 2020 в 22:09

Теплая зима - это лучше, чем морозная. Не будет повода у этой обслуживающей тепловой компании вечно требовать резко повысить тарифы из -за больших расходов тепла , когда морозные месяцы.В эту зиму они уже не смогут прикрываться морозами. Да и теплосети , трубы при морозе быстрее изнашиваются, рвутся , и опять всё ремонтировать без конца потом. Опять таки, в морозные дни авто быстрее изнашивается, плохо заводится, необходимо прогревать постоянно , тратиться на бензин и т.д.