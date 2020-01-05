Новосибирцев ждет аномально теплое Рождество: прогноз погоды на 6 и 7 января

В ночь с 6 на 7 января православные отметят Рождество. НГС изучил сайты с погодой и посмотрел, не вернутся ли в Новосибирск привычные сибирские морозы.
По данным Gismeteo, погода 6 января будет теплой, но пасмурной. Днем всего -4 градуса, ночью похолодает до -5. С 10 до 13 часов ожидается небольшой снег. 7 января температура практически не изменится: днем -5, ночью -6 градусов. Утром и вечером город также ожидает небольшой снегопад.
По данным «Яндекс.Погоды», днем 6 января температура воздуха будет -6 градусов, ночью -7. 7 января ситуация останется прежней, только ночью температура упадет чуть ниже — до -9 градусов. Весь день в Новосибирске будет идти небольшой снег. Обратите внимание, что температура будет ощущаться несколько иначе: 6 января как -12, а 7 января как -11. Максимальная скорость ветра в эти дни — 4,3 м/с.
По данным сайта Accuweather.com, днём 6 января ожидается -6, а ночью -9 градусов. Ощущаться будет как -11 и -12 градусов. Пасмурная погода сохранится оба дня. Порывы ветра 6 января достигнут 18 км/ч, 7 января — 15 км/ч.
По данным сайта Meteovesti.ru, 6 и 7 января будет пасмурно, небольшой снег. Во второй рождественский день в городе возможен туман. Температура воздуха 6 января поднимется до нуля.
Если вы собираетесь встретить Рождество в храме или церкви, то загляните в нашу памятку — расписание рождественских богослужений в Новосибирске.