Новосибирцев ждет аномально теплое Рождество: прогноз погоды на 6 и 7 января

В этом году погода зимой особенно теплая

В ночь с 6 на 7 января православные отметят Рождество. НГС изучил сайты с погодой и посмотрел, не вернутся ли в Новосибирск привычные сибирские морозы.



По данным Gismeteo, погода 6 января будет теплой, но пасмурной. Днем всего -4 градуса, ночью похолодает до -5. С 10 до 13 часов ожидается небольшой снег. 7 января температура практически не изменится: днем -5, ночью -6 градусов. Утром и вечером город также ожидает небольшой снегопад.