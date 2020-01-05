Депутат Наталья Пинус рассказала, как потратит 2,5 миллиона рублей

Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус провела открытый конкурс и определила, на что потратит «депутатский миллион» в своём округе в 2020 году. Так называют средства муниципального бюджета, которые направляются мэрией на нужды округа в соответствии с указаниями депутата.
Наталья Пинус уточнила, что «миллион» в этом году составит на самом деле 2,5 миллиона, и комиссия выбирала конкретные проекты из 30 заявок — почти все они будут поддержаны.
— Наш округ единственный, где депутат через открытый конкурс и с участием общественной комиссии принимает решение, на что потратить деньги «депутатского миллиона». В 2020 году будут профинансированы: окончание благоустройства сквера на бульваре Молодежи; ремонт лестниц и посадка новых черемух Маака на улице Ильича; восстановление беседки в одном из дворов Академгородка, установка элементов детских и спортивных площадок для нескольких дворов; проект по организации доступной среды на территории округа; устройство дорожки до железнодорожной станции Береговая от района Кирово. Будет поддержана деятельность Клуба юных техников и Клуба моряков от «Виктории», закуплено оборудование в хоровой класс музыкальной школы № 15, — перечислила часть запланированных дел Наталья Пинус на своей странице в фейсбуке. К некоторым из них подключатся коммерческие компании.
Среди необычных просьб местных жителей — моющий пылесос для детского сада № 260 и электролебедка для спуска и подъема судов для Клуба моряков.
Отдельно Наталья Пинус упомянула решение отреставрировать знаменитые академовские беседки. Депутат уточнила, что они являлись выразительным и важным компонентом особой среды Академгородка, где в советское время общались жители самого разного возраста. Отреставрировать беседку в своём дворе пожелали жители на улице Жемчужной, 14. По предварительной оценке, на это уйдет 85 тысяч рублей.
— Я очень надеюсь, что эта беседка будет первой. Затем будут реконструированы другие. Некоторые жители боятся, что если привести в порядок эти беседки, то там будут собираться непонятные личности. Но мой опыт говорит об обратном. «Непонятным личностям» нужны заброшенные места. Если место благоустроено, комфортно, то такие люди не заходят туда. Им нужны места с другой энергетикой. Ну и при реконструкции беседок будем стараться придать им первоначальный облик, они были очень атмосферными, естественно вписанными в зелень двора.
В Академгородке часто благоустраивают приятные места для прогулок на воздухе — устанавливают необычные лавочки и даже превращают простое болото в знаменитый пруд на Золотодолинской.