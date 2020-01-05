Депутат Наталья Пинус рассказала, как потратит 2,5 миллиона рублей

Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус провела открытый конкурс и определила, на что потратит «депутатский миллион» в своём округе в 2020 году. Так называют средства муниципального бюджета, которые направляются мэрией на нужды округа в соответствии с указаниями депутата.



Наталья Пинус уточнила, что «миллион» в этом году составит на самом деле 2,5 миллиона, и комиссия выбирала конкретные проекты из 30 заявок — почти все они будут поддержаны.



— Наш округ единственный, где депутат через открытый конкурс и с участием общественной комиссии принимает решение, на что потратить деньги «депутатского миллиона». В 2020 году будут профинансированы: окончание благоустройства сквера на бульваре Молодежи; ремонт лестниц и посадка новых черемух Маака на улице Ильича; восстановление беседки в одном из дворов Академгородка, установка элементов детских и спортивных площадок для нескольких дворов; проект по организации доступной среды на территории округа; устройство дорожки до железнодорожной станции Береговая от района Кирово. Будет поддержана деятельность Клуба юных техников и Клуба моряков от «Виктории», закуплено оборудование в хоровой класс музыкальной школы № 15, — перечислила часть запланированных дел Наталья Пинус на своей странице в фейсбуке. К некоторым из них подключатся коммерческие компании.