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«Маша и Медведь» полетели: герои мультика-миллиардера выпускника НГУ начали встречать авиапассажиров

Маша и Медведь будут демонстрировать правила безопасности во время полета

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Маша и Медведь устроились на работу в авиакомпанию&nbsp;«Россия»

Маша и Медведь устроились на работу в авиакомпанию «Россия»

С начала 2020 году герои мультфильма «Маша и Медведь», созданного бывшим новосибирцем Дмитрием Ловейко, начали встречать пассажиров авиакомпании «Россия».

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия», они заключили лицензионную сделку с компанией Animaccord, правообладателем популярного российского мультсериала «Маша и Медведь». Анимационная студия подготовит ряд тематических видеороликов. Один из них в интерактивной форме расскажет о возможности авиаперевозок из российских городов-миллионников в Европу через Санкт-Петербург, а второй ролик поддержит сервис авиакомпании на наиболее продолжительных маршрутах, в том числе на дальневосточных рейсах.

Маша и Медведь уже встречали пассажиров рейса Санкт-Петербург — Милан 30 декабря. Они в непосредственной манере общались с пассажирами рейса и поздравляли с наступающими праздниками.

— В 2020 году компания Animaccord сделает короткий анимационный эпизод в поддержку безопасности пассажиров на борту самолета, где главные герои, Маша и Медведь, в своей уникальной развлекательной манере будут демонстрировать правила безопасности во время полета. Более того, согласно условиям сделки, авиакомпания приобрела права на производство линейки кобрендированных товаров с «Машей и Медведем», а также права на разработку сувенирной продукции с героями мультсериала, которая будет раздаваться пассажирам на борту самолетов «России» со второго полугодия 2020 года, — прокомментировали в авиакомпании.

Animaccord — международная медиа и лицензионная компания и студия. В 2019 года достижения команды были отмечены Книгой рекордов Гиннесса: серия «Маша плюс каша» официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube, а в июле 2019-го серия набрала более 4 миллиардов просмотров и вошла в ТОП-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. «Маша и Медведь» входят в ТОП-5 самых востребованных детских шоу в мире, по данным независимого исследования ParrotAnalytics (ноябрь 2019).

Один из создателей студии «Анимаккорд» — выпускник НГУ Дмитрий Ловейко, активно участвовавший в играх КВН. В начале 1990-х университетские друзья позвали Дмитрия в бизнес. Их компания «Нонолет» открывала в Новосибирске филиал радио «Европа Плюс», автоцентры Nissan, занималась пищевым бизнесом. Дмитрий Ловейко рассказывал нам о том, как превратил популярный сериал «Маша и Медведь» в бренд с оборотом в 2,4 миллиарда рублей. 

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Маша и Медведьгерои мультфильмовмультфильм
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КОММЕНТАРИИ (13)

Qwerty
5 янв 2020 в 19:01

Так вот чего не хватало для уверенного роста экономики...

пенсионерка
5 янв 2020 в 19:46

У меня пенсия 9 с копейками, у меня денег на еду не хватает, а вы мы меня спрашиваете маша и медведь мне нравится? Ну и какой вы ответ вы хотите услышать?

зануда
5 янв 2020 в 19:42

Похоже на распил бюджета авиакомпании на рекламу с откатом назад.