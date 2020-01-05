«Маша и Медведь» полетели: герои мультика-миллиардера выпускника НГУ начали встречать авиапассажиров

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия», они заключили лицензионную сделку с компанией Animaccord, правообладателем популярного российского мультсериала «Маша и Медведь». Анимационная студия подготовит ряд тематических видеороликов. Один из них в интерактивной форме расскажет о возможности авиаперевозок из российских городов-миллионников в Европу через Санкт-Петербург, а второй ролик поддержит сервис авиакомпании на наиболее продолжительных маршрутах, в том числе на дальневосточных рейсах.

Маша и Медведь уже встречали пассажиров рейса Санкт-Петербург — Милан 30 декабря. Они в непосредственной манере общались с пассажирами рейса и поздравляли с наступающими праздниками.

— В 2020 году компания Animaccord сделает короткий анимационный эпизод в поддержку безопасности пассажиров на борту самолета, где главные герои, Маша и Медведь, в своей уникальной развлекательной манере будут демонстрировать правила безопасности во время полета. Более того, согласно условиям сделки, авиакомпания приобрела права на производство линейки кобрендированных товаров с «Машей и Медведем», а также права на разработку сувенирной продукции с героями мультсериала, которая будет раздаваться пассажирам на борту самолетов «России» со второго полугодия 2020 года, — прокомментировали в авиакомпании.

Animaccord — международная медиа и лицензионная компания и студия. В 2019 года достижения команды были отмечены Книгой рекордов Гиннесса: серия «Маша плюс каша» официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube, а в июле 2019-го серия набрала более 4 миллиардов просмотров и вошла в ТОП-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. «Маша и Медведь» входят в ТОП-5 самых востребованных детских шоу в мире, по данным независимого исследования ParrotAnalytics (ноябрь 2019).