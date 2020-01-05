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Недвижимость Обзор

В каких квартирах живут миллионеры: разглядываем самое дорогое жилье, выставленное на продажу в Новосибирске

В них могли бы жить цари, но будут — новосибирцы, у которых есть на счету десятки лишних миллионов

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Смотрим, какой стиль в интерьере предпочитают новосибирские миллионеры

Смотрим, какой стиль в интерьере предпочитают новосибирские миллионеры

В 2019 году в Новосибирске продавали очень много элитных квартир стоимостью больше 30 миллионов рублей. Рекордсменом стали пятикомнатные хоромы в Академгородке: 135 миллионов — и квартира площадью 340 квадратов станет вашей. Мы собрали самые дорогие квартиры в открытой продаже из базы N1.RU в один топ, чтобы посмотреть, что их объединяет.

Первое место — 135 миллионов

Квартира находится в двухэтажном пентхаусе, с одной большой террасой на нижнем этаже и двумя террасами на верхнем. Будущие жильцы будут любоваться из окон (они выходят на все стороны света) на Обское море, новый корпус НГУ, технопарк и лес.

Рабочий кабинет. По словам продавцов, в пенхтаусе никто еще не жил

Рабочий кабинет. По словам продавцов, в пенхтаусе никто еще не жил

Дизайн в ванной комнате лаконичный — обычно такой встречается в каких-нибудь хороших гостиницах. Для гостей в пентхаусе сделаны отдельные туалетные комнаты

Дизайн в ванной комнате лаконичный — обычно такой встречается в каких-нибудь хороших гостиницах. Для гостей в пентхаусе сделаны отдельные туалетные комнаты

Ниже находится технический этаж, а на верхнем этаже есть техническое помещение с выходом из пентхауса — житель Новосибирска, раскошелившийся на 135 миллионов, сможет сделать любую перепланировку на свой вкус. По крайней мере, так обещают продавцы.

Из интересного: есть терраса с видом на Обское водохранилище и зоной барбекю, лаунж-зона с настоящей дровяной печью, собственная столовая, рядом с входом в квартиру располагается прачечный блок с низкой ванной для мытья собаки.

А так выглядит дом, где находятся самые дорогие хоромы Новосибирска. Здание построено в 2010 году

А так выглядит дом, где находятся самые дорогие хоромы Новосибирска. Здание построено в 2010 году

Квартира продается с декабря 2019 года. Общая площадь — 339 квадратных метров.

Второе место — 87 миллионов

В соседнем доме, где продается самый дорогой пентхаус Новосибирска, можно купить пятикомнатную квартиру дешевле почти в два раза. За эти деньги вы получите 350 квадратов элитнейшего жилья — пентахус с собственной террасой и панорамными окнами, отделанный во французском стиле (по мнению автора объявления). Смотрим, что же покупатель получит за такие деньги.

Кухня, объединенная с гостиной

Кухня, объединенная с гостиной

Детская комната, в которой ну очень светло

Детская комната, в которой ну очень светло

Уютная теплая терраса

Уютная теплая терраса

Квартира продается с августа. Продавец ни разу не снизил стоимость. В этом же доме можно приобрести жилье подешевле — за 17,5 и 29 миллионов рублей. Правда, квадратов там поменьше.

Третье место — 85 миллионов рублей

Дешевле на пару миллионов, чем предыдущий объект, зато находится в самом центре Новосибирска — в ЖК «Солярис» на улице Романова. Дом построен в 2006 году, но продавец без тени сомнения называет его одним из лучших в городе.

Дизайн — чистая классика (опять же по версии продавца). Много темного дерева, массивной громоздкой мебели. В рабочем кабинете на полу — шкура медведя. Только вот идет ли она в комплекте с квартирой — не указано.

Смотрим, как это выглядит.

Кухня явно рассчитана на большую семью: вдвоем ужинать за таким столом будет очень неуютно

Кухня явно рассчитана на большую семью: вдвоем ужинать за таким столом будет очень неуютно

Гостиную владельцы недвижимости называют «предметом восхищения»

Гостиную владельцы недвижимости называют «предметом восхищения»

А вот и тот самый медведь

А вот и тот самый медведь

Квартира продается с августа. Больше подробностей и фото смотрите тут.

Четвертое место — 69 миллионов

Пятикомнатную квартиру за такие деньги продают на Шевченко, 17.

— Дом — клубного типа, представляет собой замкнутый двор из квартир с отдельными входами. Круглосуточное видеонаблюдение, охрана, под домом имеется подземный паркинг (в стоимость входит 2 места в подземном паркинге). Апартаменты расположены на четырех уровнях общей площадью 520 квадратных метров, ремонт выполнен по дизайн-проекту в стиле «дворцовой классики», — расписывает автор объявления.

В квартире очень много лестниц. Иногда кажется, что здесь есть только они

В квартире очень много лестниц. Иногда кажется, что здесь есть только они

И опять темное дерево в отделке

И опять темное дерево в отделке

И еще немного отделки

И еще немного отделки

Квартира продается с октября.

Пятое место — 68 миллионов

Есть такие деньги? Тогда вы можете стать владельцем четырехкомнатной квартиры на Трудовой, 10. 184 квадрата, мебель (между прочим, итальянская), техника и прочие детали интерьера идут в комплекте.

В отличие от предыдущих объектов, эта квартира очень светлая

В отличие от предыдущих объектов, эта квартира очень светлая

Детская (их, кстати, две)

Детская (их, кстати, две)

Еще больше фото смотрите тут.

Что еще почитать про недвижимость в Новосибирске?

До этого мы изучали крошечные, но очень крутые квартиры дешевле двух миллионов рублей (обзор смотрите тут).

До этого НГС рассказывал про 10 новосибирских гаражей, в которых можно жить. В них есть спальни, тренажёрные залы, диско-клубы и даже сауны. А стоят такие гаражи, как квартиры.

За три миллиона в Новосибирске можно приобрести квартиру с действующим камином.

Любителям жить за городом рекомендуем заглянуть в этот обзор — дома по цене айфона (это самые дешевые усадьбы под Новосибирском).

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недвижимость в НовосибирскеN1.RUобзор жилья
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КОММЕНТАРИИ (16)

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5 янв 2020 в 18:10

а за окнами всего этого богачества и пышного убранства серый пыльный провинциальный Новосибирск🤪 парадокс))

пенсионерка
5 янв 2020 в 18:13

Ну раз добренькие такие тут смотрю я собрались, то оплатите интернет на месяц 50 рублёв. Или только лицемерить можете и тихонько гадить? на что способны?

пенсионерка
5 янв 2020 в 18:10

Благотворительностью бы лучше занялись, у меня пенсия 9 с копейками и никто даже еду не купит. И бесплатно еду нам не дают. Хотя даже на еду денег не хватает.