В каких квартирах живут миллионеры: разглядываем самое дорогое жилье, выставленное на продажу в Новосибирске

Смотрим, какой стиль в интерьере предпочитают новосибирские миллионеры Фото: N1.ru

В 2019 году в Новосибирске продавали очень много элитных квартир стоимостью больше 30 миллионов рублей. Рекордсменом стали пятикомнатные хоромы в Академгородке: 135 миллионов — и квартира площадью 340 квадратов станет вашей. Мы собрали самые дорогие квартиры в открытой продаже из базы N1.RU в один топ, чтобы посмотреть, что их объединяет.

Первое место — 135 миллионов Квартира находится в двухэтажном пентхаусе, с одной большой террасой на нижнем этаже и двумя террасами на верхнем. Будущие жильцы будут любоваться из окон (они выходят на все стороны света) на Обское море, новый корпус НГУ, технопарк и лес.

Рабочий кабинет. По словам продавцов, в пенхтаусе никто еще не жил Фото: N1.ru

Дизайн в ванной комнате лаконичный — обычно такой встречается в каких-нибудь хороших гостиницах. Для гостей в пентхаусе сделаны отдельные туалетные комнаты Фото: N1.ru

Ниже находится технический этаж, а на верхнем этаже есть техническое помещение с выходом из пентхауса — житель Новосибирска, раскошелившийся на 135 миллионов, сможет сделать любую перепланировку на свой вкус. По крайней мере, так обещают продавцы. Из интересного: есть терраса с видом на Обское водохранилище и зоной барбекю, лаунж-зона с настоящей дровяной печью, собственная столовая, рядом с входом в квартиру располагается прачечный блок с низкой ванной для мытья собаки.

А так выглядит дом, где находятся самые дорогие хоромы Новосибирска. Здание построено в 2010 году Фото: N1.ru

Квартира продается с декабря 2019 года. Общая площадь — 339 квадратных метров. Второе место — 87 миллионов В соседнем доме, где продается самый дорогой пентхаус Новосибирска, можно купить пятикомнатную квартиру дешевле почти в два раза. За эти деньги вы получите 350 квадратов элитнейшего жилья — пентахус с собственной террасой и панорамными окнами, отделанный во французском стиле (по мнению автора объявления). Смотрим, что же покупатель получит за такие деньги.

Кухня, объединенная с гостиной Фото: N1.ru

Детская комната, в которой ну очень светло Фото: N1.ru

Уютная теплая терраса Фото: N1.ru

Квартира продается с августа. Продавец ни разу не снизил стоимость. В этом же доме можно приобрести жилье подешевле — за 17,5 и 29 миллионов рублей. Правда, квадратов там поменьше.

Третье место — 85 миллионов рублей Дешевле на пару миллионов, чем предыдущий объект, зато находится в самом центре Новосибирска — в ЖК «Солярис» на улице Романова. Дом построен в 2006 году, но продавец без тени сомнения называет его одним из лучших в городе. Дизайн — чистая классика (опять же по версии продавца). Много темного дерева, массивной громоздкой мебели. В рабочем кабинете на полу — шкура медведя. Только вот идет ли она в комплекте с квартирой — не указано. Смотрим, как это выглядит.

Кухня явно рассчитана на большую семью: вдвоем ужинать за таким столом будет очень неуютно Фото: N1.ru

Гостиную владельцы недвижимости называют «предметом восхищения» Фото: N1.ru

А вот и тот самый медведь Фото: N1.ru

Квартира продается с августа. Больше подробностей и фото смотрите тут. Четвертое место — 69 миллионов Пятикомнатную квартиру за такие деньги продают на Шевченко, 17. — Дом — клубного типа, представляет собой замкнутый двор из квартир с отдельными входами. Круглосуточное видеонаблюдение, охрана, под домом имеется подземный паркинг (в стоимость входит 2 места в подземном паркинге). Апартаменты расположены на четырех уровнях общей площадью 520 квадратных метров, ремонт выполнен по дизайн-проекту в стиле «дворцовой классики», — расписывает автор объявления.

В квартире очень много лестниц. Иногда кажется, что здесь есть только они Фото: N1.ru

И опять темное дерево в отделке Фото: N1.ru

И еще немного отделки Фото: N1.ru

Квартира продается с октября. Пятое место — 68 миллионов Есть такие деньги? Тогда вы можете стать владельцем четырехкомнатной квартиры на Трудовой, 10. 184 квадрата, мебель (между прочим, итальянская), техника и прочие детали интерьера идут в комплекте.

В отличие от предыдущих объектов, эта квартира очень светлая Фото: N1.ru

Детская (их, кстати, две) Фото: N1.ru