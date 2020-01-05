В каких квартирах живут миллионеры: разглядываем самое дорогое жилье, выставленное на продажу в Новосибирске

В 2019 году в Новосибирске продавали очень много элитных квартир стоимостью больше 30 миллионов рублей. Рекордсменом стали пятикомнатные хоромы в Академгородке: 135 миллионов — и квартира площадью 340 квадратов станет вашей. Мы собрали самые дорогие квартиры в открытой продаже из базы N1.RU в один топ, чтобы посмотреть, что их объединяет.
Первое место — 135 миллионов
Квартира находится в двухэтажном пентхаусе, с одной большой террасой на нижнем этаже и двумя террасами на верхнем. Будущие жильцы будут любоваться из окон (они выходят на все стороны света) на Обское море, новый корпус НГУ, технопарк и лес.
Ниже находится технический этаж, а на верхнем этаже есть техническое помещение с выходом из пентхауса — житель Новосибирска, раскошелившийся на 135 миллионов, сможет сделать любую перепланировку на свой вкус. По крайней мере, так обещают продавцы.
Из интересного: есть терраса с видом на Обское водохранилище и зоной барбекю, лаунж-зона с настоящей дровяной печью, собственная столовая, рядом с входом в квартиру располагается прачечный блок с низкой ванной для мытья собаки.
Квартира продается с декабря 2019 года. Общая площадь — 339 квадратных метров.
Второе место — 87 миллионов
В соседнем доме, где продается самый дорогой пентхаус Новосибирска, можно купить пятикомнатную квартиру дешевле почти в два раза. За эти деньги вы получите 350 квадратов элитнейшего жилья — пентахус с собственной террасой и панорамными окнами, отделанный во французском стиле (по мнению автора объявления). Смотрим, что же покупатель получит за такие деньги.
Квартира продается с августа. Продавец ни разу не снизил стоимость. В этом же доме можно приобрести жилье подешевле — за 17,5 и 29 миллионов рублей. Правда, квадратов там поменьше.
Третье место — 85 миллионов рублей
Дешевле на пару миллионов, чем предыдущий объект, зато находится в самом центре Новосибирска — в ЖК «Солярис» на улице Романова. Дом построен в 2006 году, но продавец без тени сомнения называет его одним из лучших в городе.
Дизайн — чистая классика (опять же по версии продавца). Много темного дерева, массивной громоздкой мебели. В рабочем кабинете на полу — шкура медведя. Только вот идет ли она в комплекте с квартирой — не указано.
Смотрим, как это выглядит.
Квартира продается с августа. Больше подробностей и фото смотрите тут.
Четвертое место — 69 миллионов
Пятикомнатную квартиру за такие деньги продают на Шевченко, 17.
— Дом — клубного типа, представляет собой замкнутый двор из квартир с отдельными входами. Круглосуточное видеонаблюдение, охрана, под домом имеется подземный паркинг (в стоимость входит 2 места в подземном паркинге). Апартаменты расположены на четырех уровнях общей площадью 520 квадратных метров, ремонт выполнен по дизайн-проекту в стиле «дворцовой классики», — расписывает автор объявления.
Квартира продается с октября.
Пятое место — 68 миллионов
Есть такие деньги? Тогда вы можете стать владельцем четырехкомнатной квартиры на Трудовой, 10. 184 квадрата, мебель (между прочим, итальянская), техника и прочие детали интерьера идут в комплекте.
Еще больше фото смотрите тут.
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