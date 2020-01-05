«Вы видели вообще, что у нас тут происходит?»: новосибирец записал эмоциональное обращение к властям

Новосибирцы продолжают массово жаловаться на неубранные дороги в городе. Житель улицы Зорге записал в сторис в своём инстаграме видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ
— Большой привет Кировской администрации и главе Кировского района города Новосибирска. Вы видели вообще, что у нас тут происходит? Я понимаю, у вас там администрацию каждый день чистят, но тут, наверное, уже месяц не чистили, полтора. А также хотелось бы передать большой пламенный привет ЖЭУ номер 6, в которое я ежемесячно заношу деньги. И почему-то у нас во дворе никто не убирает. Тут просто колея огроменная. Тропинок нет, чтобы детям пройти. С колясками в садик, в школу как ходить? — негодует новосибирец.
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Сегодня ещё один читатель НГС пожаловался на неубранные дороги — житель улицы Карла Либкнехта уверен, что здесь очень нужен трактор.
Неубранный снег помешал пожарным потушить пожар двухэтажного дома на улице Лесной — без крыши и одежды осталась вдова с двумя детьми.
С чем связана плохая уборка улиц от снега — городские власти пока не объясняют. Тем временем к ним обратилась еще одна сибирячка — Ольга Валуйских раскритиковала работу коммунальщиков, её мнение можно прочитать тут.