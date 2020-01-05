«Вы видели вообще, что у нас тут происходит?»: новосибирец записал эмоциональное обращение к властям

Новосибирцы продолжают массово жаловаться на неубранные дороги в городе. Житель улицы Зорге записал в сторис в своём инстаграме видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ № 6 .

— Большой привет Кировской администрации и главе Кировского района города Новосибирска. Вы видели вообще, что у нас тут происходит? Я понимаю, у вас там администрацию каждый день чистят, но тут, наверное, уже месяц не чистили, полтора. А также хотелось бы передать большой пламенный привет ЖЭУ номер 6, в которое я ежемесячно заношу деньги. И почему-то у нас во дворе никто не убирает. Тут просто колея огроменная. Тропинок нет, чтобы детям пройти. С колясками в садик, в школу как ходить? — негодует новосибирец.