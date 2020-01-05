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Дороги и транспорт

«Вы видели вообще, что у нас тут происходит?»: новосибирец записал эмоциональное обращение к властям

Житель улицы Зорге пристыдил администрацию Кировского района

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Чтобы забрать сегодня свой заказ из магазина крупной сети бытовой техники RBT в посёлке Садовый, новосибирцу пришлось перелазить через перила

Чтобы забрать сегодня свой заказ из магазина крупной сети бытовой техники RBT в посёлке Садовый, новосибирцу пришлось перелазить через перила

Новосибирцы продолжают массово жаловаться на неубранные дороги в городе. Житель улицы Зорге записал в сторис в своём инстаграме видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ № 6

— Большой привет Кировской администрации и главе Кировского района города Новосибирска. Вы видели вообще, что у нас тут происходит? Я понимаю, у вас там администрацию каждый день чистят, но тут, наверное, уже месяц не чистили, полтора. А также хотелось бы передать большой пламенный привет ЖЭУ номер 6, в которое я ежемесячно заношу деньги. И почему-то у нас во дворе никто не убирает. Тут просто колея огроменная. Тропинок нет, чтобы детям пройти. С колясками в садик, в школу как ходить? — негодует новосибирец.

https://instagram.com/cook_siberian 

Сегодня ещё один читатель НГС пожаловался на неубранные дороги — житель улицы Карла Либкнехта уверен, что здесь очень нужен трактор.

Улица Карла Либкнехта очень ждёт трактор

Неубранный снег помешал пожарным потушить пожар двухэтажного дома на улице Лесной — без крыши и одежды осталась вдова с двумя детьми.

С чем связана плохая уборка улиц от снега — городские власти пока не объясняют. Тем временем к ним обратилась еще одна сибирячка — Ольга Валуйских раскритиковала работу коммунальщиков, её мнение можно прочитать тут.

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КОММЕНТАРИИ (71)

Блюхер
5 янв 2020 в 17:34

При зиц-председателе Локте город превращается в убогое село.

Гость
5 янв 2020 в 17:16

Крыльцо магазина тоже администрация кировского р-на должна чистить? Лепят че попало.

Фото пользователя
5 янв 2020 в 17:21

Снег - он не навсегда! Придёт весна - само всё растает...
ЖЭУ любят когда им деньги платят, когда работать за это приходится - уже не любят... как и администрация района, ну а мэрия - уж подавно...