Сексуальный каток сняли на видео: нашёлся неожиданный ракурс, когда он не похож на «ракету»

На стоп-кадре кажется, что вместе с ёлкой и подсвеченными пешеходными дорожками ледовый городок напоминает человека

— Очевидно, что он напоминает. Я не могу больше ничего сказать. Тут сложно было что-то другое сделать. Кто-то писал, что в форме ракеты хотели изобразить каток, но нет.

Съемку катка со всех сторон он опубликовал на своём канале на YouTube. По словам Станислава Ражева, съемки велись в разное время в течение нескольких дней. В ответ на вопрос, что же каток напоминает с высоты ему блогер ответил деликатно:

Блогер Станислав Ражев сделал новое видео про новосибирский каток и ледовый городок возле театра оперы и балета, нашумевший на всю страну.

Всё началось с того, что фотограф Слава Степанов опубликовал в Facebook кадры катка, сделанные с высоты. И их моментально начали репостить из-за его неприличных очертаний. Форму катка оценил и известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь, и телеведущий Иван Ургант.

─ НОВАТ, когда подтверждал свое участие в проекте, был уверен, что каток будет похож на ракету. Но проект вышел за рамки. По-моему, очень красивый каток. Но главное в этой ситуации, что восстановлена традиция: ёлка установлена перед театром. А благодаря катку у нас отсутствие билетов и лифлетов. И мы всех ждем на балете, опере и катке, — прокомментировал Владимир Кехман.



Шутки шутками, а общественники написали заявление в полицию на вице-мэра Анну Терешкову, которая в своем Facebook разместила фото ледового городка и сделала приписку «Искусство должно возбуждать». Подробности тут. Позже снимок заинтересовал прокуратуру — в ведомстве сообщили, что пригласят фотографа на разговор.

