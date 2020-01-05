5 января воскресенье
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Происшествия

«На ребятишек падали горящие балки»: в пожаре на Лесной сгорел дом, дети остались без одежды

Соседи начали собирать помощь

1 794
13 Обсудить

Поделиться

Двухэтажный садовый дом полностью сгорел — без одежды и крова осталась женщина и два её сына

Двухэтажный садовый дом полностью сгорел — без одежды и крова осталась женщина и два её сына

Вечером 4 января в пожаре на улице Лесной в СНТ «Спутник» полностью сгорел дом № 223.

Как написали в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «ВКонтакте», молодая женщина-вдова (полгода назад похоронившая мужа) и два маленьких сына остались без крова, без одежды, сгорело всё, даже документы. Погорельцы просят помощи — там указаны их контактные данные и размеры одежды женщины и её детей. Для мальчиков люди также собирают канцелярию и рюкзаки. Принести вещи можно в сельский магазин СНТ «Сибиряк» (первый магазин слева по улице Зеленой, 70–100 метров от труб).

В доме на Лесной, 223 жили Елена Никитенко и два её сына — 8 и 12 лет. Как рассказала Елена Никитенко корреспонденту НГС, она не знает, что случилось:

— Задымилась печка внизу. Думала, поддувало. Взглянула: нет ничего. Пошла посмотреть на улицу, а у нас уже между первым и вторым этажом, где крыша, уже горело. Я побежала, открыла дверь, а у нас уже начал сыпаться потолок на первом этаже. На ребятишек падали горящие балки. Мы успели выбежать, я кричала, помощь просила, соседи прибежали и давай лопатами тушить, снегом. Воды у нас там нет. Давай баллоны оттуда убирать газовые — у нас там 5 баллонов стояли. Когда пожарные приехали, там уже нечего было спасать, только чтобы соседние дома не загорелись. Баня осталась на участке.

Елене Никитенко подтвердила, что ей помогают собирать вещи соседи с улицы Высоцкого и из магазина на улице Зелёная. 

Семья Никитенко успела выбежать из горящего дома.

Семья Никитенко успела выбежать из горящего дома.

Пожарные не могли подъехать к горящему двухэтажному дому из бруса из-за нечищеных улиц, поэтому им пришлось прокладывать магистральную линию около двух километров. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 4

Поделиться

Поделиться

пожарнечищенные дорогипогорельцы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

пенсионерка
5 янв 2020 в 15:09

Даже на еду денег нет, а вы говорите о помощи. Дача - моя кормилица. Не знаю как бы на нее выживала с пенсией 9 с копейками.

пенсионерка
5 янв 2020 в 15:07

Кто будет собирать на помощь? Многие сами в бедственном положении, у меня пенсия 9 с копейками. На интернет 50 рублёв в месяц и то тяжело найти. Кто мне поможет?

Фото пользователя
5 янв 2020 в 15:34

Господи, лучше бы вы ничего не писали в комментариях, не хотите-не помогайте! Зачем такое писать? Людям одеть нечего даже! Наверное не от жира жили в халупе этой без воды