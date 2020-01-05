«На ребятишек падали горящие балки»: в пожаре на Лесной сгорел дом, дети остались без одежды

Как написали в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «ВКонтакте», молодая женщина-вдова (полгода назад похоронившая мужа) и два маленьких сына остались без крова, без одежды, сгорело всё, даже документы. Погорельцы просят помощи — там указаны их контактные данные и размеры одежды женщины и её детей. Для мальчиков люди также собирают канцелярию и рюкзаки. Принести вещи можно в сельский магазин СНТ «Сибиряк» (первый магазин слева по улице Зеленой, 70–100 метров от труб).

В доме на Лесной, 223 жили Елена Никитенко и два её сына — 8 и 12 лет. Как рассказала Елена Никитенко корреспонденту НГС, она не знает, что случилось:

— Задымилась печка внизу. Думала, поддувало. Взглянула: нет ничего. Пошла посмотреть на улицу, а у нас уже между первым и вторым этажом, где крыша, уже горело. Я побежала, открыла дверь, а у нас уже начал сыпаться потолок на первом этаже. На ребятишек падали горящие балки. Мы успели выбежать, я кричала, помощь просила, соседи прибежали и давай лопатами тушить, снегом. Воды у нас там нет. Давай баллоны оттуда убирать газовые — у нас там 5 баллонов стояли. Когда пожарные приехали, там уже нечего было спасать, только чтобы соседние дома не загорелись. Баня осталась на участке.

Елене Никитенко подтвердила, что ей помогают собирать вещи соседи с улицы Высоцкого и из магазина на улице Зелёная.