Дикие очереди на каток, вылазка в Томск и отдых в Шерегеше: как новосибирцы отрываются на каникулах

Такие горки нынче на Михайловской набережной. Вы уже катались на них? Фото: Александр Ощепков

Шел пятый день января. Салаты съедены, шампанское выпито, мандарины закончились, «Ирония судьбы» пересмотрена, да и все серии «Гарри Поттера» — тоже. Чем заняться? Куда сходить? Какое развлечение себе придумать? НГС заглянул в соцсети горожан и посмотрел, чем они занимаются в длинные январские праздники. Берите на заметку эти идеи и делитесь своими!

Этот житель Новосибирска признается, что впервые встал на коньки за последние 10 лет.

Но попасть на каток в Новосибирске не так-то просто. Вот такие очереди, например, у катка рядом с оперным театром.

Еще одна идея, чем можно заняться на каникулах — прокатиться всей семьей на колесе обозрения и посмотреть с высоты на красивый зимний Новосибирск.

Или можно отправиться на вечернюю фотопрогулку по родному городу, как это сделал фотограф Закир Умаров. Посмотрите, какой красивый Академгородок в свете фонарей.

Обязательный пунктик для родителей на эти январские каникулы — слепить с детьми снеговика. Вам несложно, а детям точно запомнится.

Еще одна отличная идея на каникулы — съездить на пару дней в Томск, как это сделала наша коллега Юлия. Что посмотреть в этом городе — она расскажет вам в своем Instagram.

Или можно отправиться в Шерегеш.

Тем, кто устал от мороза, нечищенных дорог и сугробов, прямая дорога в аквапарк. Там можно расслабиться и на пару часов представить, будто вы на каком-нибудь морском курорте.

Но какое бы развлечение вы ни выбрали — заботьтесь о своем здоровье и одевайтесь теплее. Не надо так: