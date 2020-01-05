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Развлечения Обзор

Дикие очереди на каток, вылазка в Томск и отдых в Шерегеше: как новосибирцы отрываются на каникулах

Заглядываем в соцсети и смотрим, как проводят новогодние праздники жители Новосибирска

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Такие горки нынче на Михайловской набережной. Вы уже катались на них?

Такие горки нынче на Михайловской набережной. Вы уже катались на них?

Шел пятый день января. Салаты съедены, шампанское выпито, мандарины закончились, «Ирония судьбы» пересмотрена, да и все серии «Гарри Поттера» — тоже. Чем заняться? Куда сходить? Какое развлечение себе придумать? НГС заглянул в соцсети горожан и посмотрел, чем они занимаются в длинные январские праздники. Берите на заметку эти идеи и делитесь своими!

Этот житель Новосибирска признается, что впервые встал на коньки за последние 10 лет.

Но попасть на каток в Новосибирске не так-то просто. Вот такие очереди, например, у катка рядом с оперным театром.

Еще одна идея, чем можно заняться на каникулах — прокатиться всей семьей на колесе обозрения и посмотреть с высоты на красивый зимний Новосибирск.

Или можно отправиться на вечернюю фотопрогулку по родному городу, как это сделал фотограф Закир Умаров. Посмотрите, какой красивый Академгородок в свете фонарей.

Обязательный пунктик для родителей на эти январские каникулы — слепить с детьми снеговика. Вам несложно, а детям точно запомнится.

Еще одна отличная идея на каникулы — съездить на пару дней в Томск, как это сделала наша коллега Юлия. Что посмотреть в этом городе — она расскажет вам в своем Instagram.

Или можно отправиться в Шерегеш.

Тем, кто устал от мороза, нечищенных дорог и сугробов, прямая дорога в аквапарк. Там можно расслабиться и на пару часов представить, будто вы на каком-нибудь морском курорте.

Но какое бы развлечение вы ни выбрали — заботьтесь о своем здоровье и одевайтесь теплее. Не надо так:

А вы как проводите эти каникулы? Рассказывайте в комментариях!

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зимние каникулыШерегешТомск
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КОММЕНТАРИИ (30)

пенсионерка
5 янв 2020 в 13:50

Почему сейчас люди привыкли бездельничать? Раньше в Союзе даже статья была за тунеядство. Все праздники закончились, дорогие мои, а ну марш на работу все. Могу и ускорения придать.

Фото пользователя
5 янв 2020 в 13:58

а чего новосибирчане забыли в деревне томск?!

Фото пользователя
5 янв 2020 в 14:07

Нахожусь в Москве... Через час вылет в Чехию на финал молодёжного ЧМ по хоккею Канада - Россия... Ну а вам удачного просмотра канала ОТС где сегодня Магнитка выбьет дурь из Сибири...