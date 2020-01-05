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Криминал

Утекли в окно: в новогоднюю ночь воры вынесли из офиса 3,7 миллиона рублей

Крупная кража произошла в Бердске

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В ночь на 1 января 2020 года из одного из офисов в Бердске украли крупную сумму наличных.

Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», вор забрался в помещение через окно и похитил 3,7 миллиона рублей. Открытое окно заметил сторож, который и вызвал сотрудников полиции.

— В ночь на 1 января в городе Бердске была совершена кража из офиса и похищена крупная сумма денежных средств. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Иногда новосибирцы отбирают миллионы друг у друга прямо в центре города — тогда подозреваемого в краже быстро задержали.

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кражаворновогодняя ночь
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КОММЕНТАРИИ (27)

пенсионерка
5 янв 2020 в 13:57

Как такое вообще возможно? Даже у меня, обычной пенсионерки, есть сигнализация. Так одно дело моя хрущевка и другое дело офис с огромными деньгами.

Гость
5 янв 2020 в 14:01

Налоги надо платить, тогда ничего не своруют.

Фото пользователя
5 янв 2020 в 14:00

Это ещё надо знать где денги лежат. А счас далеко не многие офисы хранят денги в налички. Действовали по наводки.