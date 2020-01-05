Утекли в окно: в новогоднюю ночь воры вынесли из офиса 3,7 миллиона рублей

В ночь на 1 января 2020 года из одного из офисов в Бердске украли крупную сумму наличных.



Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», вор забрался в помещение через окно и похитил 3,7 миллиона рублей. Открытое окно заметил сторож, который и вызвал сотрудников полиции.



— В ночь на 1 января в городе Бердске была совершена кража из офиса и похищена крупная сумма денежных средств. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.