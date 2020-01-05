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Дороги и транспорт Происшествия

Оранжевый спорткар попал в ДТП на Красном проспекте

Mitsubishi и Porsche не поделили дорогу

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Mitsubishi Lancer захотел развернуться, но не пропустил спорткар&nbsp;

Mitsubishi Lancer захотел развернуться, но не пропустил спорткар 

В ночь с 4 на 5 января на пересечении Красного проспекта и улицы Советской водитель седана Mitsubishi Lancer захотел развернуться, но не пропустил купе Porsche 718 Cayman S.

— От удара «Лансеру» выбило переднее правое колесо, «Порше» получил повреждения передней части и заднего крыла. Поскольку кузов купе представляет единый кокпит, скорее всего, он полноценному ремонту не подлежит. Автомобиль застрахован по КАСКО, — сообщили в группе службы эвакуации «АСТ-54».

У немца от удара сработали фронтальные подушки безопасности, а сами автомобили развернулись и столкнулись ещё раз. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что в ДТП никто не пострадал. 

От удара автомобили развернулись и столкнулись ещё раз

От удара автомобили развернулись и столкнулись ещё раз

Участники столкновения заняли две полосы на Красном проспекте при движении в направлении автовокзала, но особых затруднений для проезда транспорта не вызвали, поскольку ДТП произошло ночью.

Меньше повезло очевидцам аварии на улице Бориса Богаткова 4 января — столкновение двух седанов вызвало пробку в обе стороны движения.

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спорткарДТПPorsche
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КОММЕНТАРИИ (32)

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5 янв 2020 в 13:49

халеное немецкое качво)) ремонту не подлежит)) сразу на выброс)

cerb
5 янв 2020 в 13:49

но помни!!..
ровно в полночь твой кайман превратится в тыкву!..

Фото пользователя
5 янв 2020 в 13:54

Водила порше отдаст свой хлам на ремонт митсубиси, скорее всего.