Оранжевый спорткар попал в ДТП на Красном проспекте

В ночь с 4 на 5 января на пересечении Красного проспекта и улицы Советской водитель седана Mitsubishi Lancer захотел развернуться, но не пропустил купе Porsche 718 Cayman S.
— От удара «Лансеру» выбило переднее правое колесо, «Порше» получил повреждения передней части и заднего крыла. Поскольку кузов купе представляет единый кокпит, скорее всего, он полноценному ремонту не подлежит. Автомобиль застрахован по КАСКО, — сообщили в группе службы эвакуации «АСТ-54».
У немца от удара сработали фронтальные подушки безопасности, а сами автомобили развернулись и столкнулись ещё раз. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что в ДТП никто не пострадал.
Участники столкновения заняли две полосы на Красном проспекте при движении в направлении автовокзала, но особых затруднений для проезда транспорта не вызвали, поскольку ДТП произошло ночью.
Меньше повезло очевидцам аварии на улице Бориса Богаткова 4 января — столкновение двух седанов вызвало пробку в обе стороны движения.