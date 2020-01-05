Оранжевый спорткар попал в ДТП на Красном проспекте

В ночь с 4 на 5 января на пересечении Красного проспекта и улицы Советской водитель седана Mitsubishi Lancer захотел развернуться, но не пропустил купе Porsche 718 Cayman S.

— От удара «Лансеру» выбило переднее правое колесо, «Порше» получил повреждения передней части и заднего крыла. Поскольку кузов купе представляет единый кокпит, скорее всего, он полноценному ремонту не подлежит. Автомобиль застрахован по КАСКО, — сообщили в группе службы эвакуации «АСТ-54».

У немца от удара сработали фронтальные подушки безопасности, а сами автомобили развернулись и столкнулись ещё раз. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что в ДТП никто не пострадал.