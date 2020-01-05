«Сугробы больше, дороги меньше». Возмущенное обращение простой сибирячки к городским властям

А вы как оцениваете уборку улиц этой зимой? Фото: Александр Ощепков

С первого дня нового 2020 года жители Новосибирска начали жаловаться на две проблемы: во дворах не вывозят мусор (вы только посмотрите, что творится по некоторым адресам) и невозможно пройти по улицам из-за неубранного снега. С такой же проблемой столкнулась и читательница НГС Ольга Валуйских. Публикуем её письмо.

Хотелось бы понимания, что случилось в этом году с коммунальными службами. Почему при расчистке дорог считается нормой сгребать снег на тротуары? Мы как пешеходы также оплачиваем налоги. И хотели бы иметь, как и владельцы автотранспорта, возможность нормально и без вреда для своего здоровья попасть на свое место работы для дальнейшего зарабатывания денег и отчисления налога в бюджет.

Приглашаю на прогулку и оценку работы коммунальных служб на улицу Прокопьевскую. Жители улицы расчищают участки дороги, а доблестные работники коммунальных служб при расчистке все старания жителей сводят на нет. Особое внимание хотелось бы обратить на тротуары. Их просто заваливают снегом, сверху еще тяжелая техника протопчется для создания хорошей колеи, на которой очень просто ноги переломать. А остановка общественного транспорта «Союзная» заслуживает отдельного упоминания. Её просто завалили снегом и погода, и коммунальщики. Мало того, что место остановки точно не обозначено, так ещё и для пассажира всё превращается в квест. Тебя высадят просто в сугробы, отсутствие тротуара вынуждает выходить на проезжую часть с риском для здоровья, так как остановка находится прямо за поворотом. А потом ходьба с препятствиями. Одним словом, квест «Дойди до дома». Очень хочется, чтобы администрация обратила внимание на данные проблемы. На фото — остановка «Союзная». Как видим, знака «Остановка» нет. Проход также отсутствует.

Так выглядит остановка, где останавливается общественный транспорт Фото: Ольга Валуйских

Подобное обращение я писала и в администрацию. Но, как оказалось, обратная связь с Кировской администрацией на официальном сайте возможна только по телефону. Нашла возможность обратиться с прикреплением файлов через мессенджер. Написала, прикрепила. После сообщения тротуары почистили. А вопрос с остановкой остался не решён. Только сугробы больше, а дороги меньше. Спасибо водителям автомобилей: терпеливо ждут, пока пешеходы пройдут вдоль дороги до расчищенных участков (а тут уже спасибо жителям).

Эти фотографии с адресами читатели НГС прислали после публикации о непочищенных тротуарах в центре Новосибирска. Тоже хотите поделиться снимками? Присылайте их в WhatsApp на номер 8 982 781–74–07 .

Так выглядит дорога рядом с Овражной, 16 Фото: Ольга, читательница НГС

Это парковка возле больницы на Лермонтова, 40. Всё завалено снегом. «9 января больница откроется — машины некуда ставить будет», — опасается наш читатель Фото: Виктор, читатель НГС

Так, по словам жителя Новосибирска, почистили улицу рядом с Красина, 58 — просто закидали крыльцо Фото: Евгений, читатель НГС

«Герцена 1/1, только на внедорожнике...», — пишет еще один житель Новосибирска Фото: читатель НГС

Вы тоже считаете, что этой зимой в Новосибирске отвратительно чистят улицы от снега?