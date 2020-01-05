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Ольга Валуйских

Жительница Новосибирска

Ольга Валуйских

Жительница Новосибирска

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Город Мнение

«Сугробы больше, дороги меньше». Возмущенное обращение простой сибирячки к городским властям

Читательница НГС Ольга Валуйских — о плохой работе коммунальщиков

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А вы как оцениваете уборку улиц этой зимой?

А вы как оцениваете уборку улиц этой зимой?

С первого дня нового 2020 года жители Новосибирска начали жаловаться на две проблемы: во дворах не вывозят мусор (вы только посмотрите, что творится по некоторым адресам) и невозможно пройти по улицам из-за неубранного снега. С такой же проблемой столкнулась и читательница НГС Ольга Валуйских. Публикуем её письмо.

Хотелось бы понимания, что случилось в этом году с коммунальными службами. Почему при расчистке дорог считается нормой сгребать снег на тротуары? Мы как пешеходы также оплачиваем налоги. И хотели бы иметь, как и владельцы автотранспорта, возможность нормально и без вреда для своего здоровья попасть на свое место работы для дальнейшего зарабатывания денег и отчисления налога в бюджет.

Приглашаю на прогулку и оценку работы коммунальных служб на улицу Прокопьевскую. Жители улицы расчищают участки дороги, а доблестные работники коммунальных служб при расчистке все старания жителей сводят на нет. Особое внимание хотелось бы обратить на тротуары. Их просто заваливают снегом, сверху еще тяжелая техника протопчется для создания хорошей колеи, на которой очень просто ноги переломать.

А остановка общественного транспорта «Союзная» заслуживает отдельного упоминания. Её просто завалили снегом и погода, и коммунальщики. Мало того, что место остановки точно не обозначено, так ещё и для пассажира всё превращается в квест. Тебя высадят просто в сугробы, отсутствие тротуара вынуждает выходить на проезжую часть с риском для здоровья, так как остановка находится прямо за поворотом. А потом ходьба с препятствиями. Одним словом, квест «Дойди до дома».

Очень хочется, чтобы администрация обратила внимание на данные проблемы. На фото — остановка «Союзная». Как видим, знака «Остановка» нет. Проход также отсутствует.

Так выглядит остановка, где останавливается общественный транспорт

Так выглядит остановка, где останавливается общественный транспорт

Подобное обращение я писала и в администрацию. Но, как оказалось, обратная связь с Кировской администрацией на официальном сайте возможна только по телефону. Нашла возможность обратиться с прикреплением файлов через мессенджер. Написала, прикрепила. После сообщения тротуары почистили. А вопрос с остановкой остался не решён. Только сугробы больше, а дороги меньше. Спасибо водителям автомобилей: терпеливо ждут, пока пешеходы пройдут вдоль дороги до расчищенных участков (а тут уже спасибо жителям).

Эти фотографии с адресами читатели НГС прислали после публикации о непочищенных тротуарах в центре Новосибирска. Тоже хотите поделиться снимками? Присылайте их в WhatsApp на номер 8 982 781–74–07.

Так выглядит дорога рядом с Овражной, 16

Так выглядит дорога рядом с Овражной, 16

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Вы тоже считаете, что этой зимой в Новосибирске отвратительно чистят улицы от снега?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    снег на дорогахжалоба на властей
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    КОММЕНТАРИИ (36)

    Фото пользователя
    5 янв 2020 в 11:48

    Я не знаю, что должно произойти чтобы столица Сибири выглядела зимой как столица, а не как заброшенный сибирский городок, в котором урашен пятачок у театра, а дальше тоска. В мэрии может как-то уже прокомментируют ситуацию? Или опять отмолчатся?

    Александр умный
    5 янв 2020 в 11:47

    Вот такое состояние дорог это тотальное неуважение к новосибирцам прежде всего со стороны городской власти, чья святая обязанность содержать дороги в нормальном состоянии.

    Фото пользователя
    5 янв 2020 в 11:50

    Мэра новосибирцы сами себе выбрали, чему они теперь удивляются и чем возмущаются? А в чем проблема? Решение есть. Пусть новосибирцы берут лопаты и дружно выходят на коммунистический субботник.