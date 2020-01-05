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«Стоит жуткий запах»: новосибирцы не могут дождаться вывоза мусора пятый день

Возмущены жители Горского микрорайона и Родников

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Жители дома Родники, 3 возмущены, что управляющая компания не реагирует на их жалобы на мусор.

Жители дома Родники, 3 возмущены, что управляющая компания не реагирует на их жалобы на мусор.

Новосибирцы продолжают жаловаться на неубранный из дворов мусор. Читатели НГС присылают неубранные дворы уже пятый день.

Как рассказал житель микрорайона Родники, обратившийся в редакцию, из их двора по улице Родники, 3–3/1 мусор не вывозят с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

— В наших домах установлен мусоропровод и контейнер, который уже переполнен за столь долгое время, и стоит жуткий запах в подъезде, возле подъезда тоже лежат горы мусора. Нас обслуживает УКЭЖ «Сибирская инициатива», звонили туда не раз и говорили о нашей проблеме, но никакие меры так и не были приняты, даже контейнер не выкатывают из дома, — пожаловался читатель.

Неубранный мусор мешает и жителям Горского микрорайона, 3 — они сообщили, что у них мусор не вывозился с 30 декабря 2019 года.

Фото с огромной кучей мусора прислали жители Горского микрорайона

Фото с огромной кучей мусора прислали жители Горского микрорайона

Новосибирск утонул в мусоре в первый день нового года — тогда читатели начали присылать в редакцию десятки фото с заваленных мусором улиц

2 января региональный оператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» прокомментировал проблему с мусором во дворах города после Нового года. Руководитель организации Лариса Анисимова рассказала, что ситуацию с мусором по городу контролируют практически в круглосуточном режиме.

— В диспетчерскую службу поступило более 170 обращений граждан. Наибольшее количество обращений — из Ленинского района. Это связано с тем, что управляющая организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала свои контейнеры. По данному факту будет направлено обращение в прокуратуру. В настоящее время ООО «Экология-Новосибирск» осуществляет уборку отходов и устанавливает на площадках новые евроконтейнеры, — передаёт пресс-служба «Экологии-Новосибирск» слова Анисимовой. 

3 января власти обещали решить мусорную проблему за пару дней. Тогда собирались установить контейнеры еще на 106 контейнерных площадках района, а для проведения работ привлечь дополнительную технику.

А ваши мусорные баки уже почистили?

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    мусорнеубранный городмусорный коллапс
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    КОММЕНТАРИИ (51)

    Сергей
    5 янв 2020 в 11:29

    Запомните, мусоропровод - это зло. Заваривайте его пока крысы не завелись. Фу, мы в своем новом доме после собрания собственников - это действие сделали одним из первых. Я думал их уже нет ни у кого. Засрут, а потом жалуются.

    5 янв 2020 в 11:28

    и стоит жуткий запах в подъезде

    Заварите шахту - простейшее решение. И не будет вони в подъездах.

    Фото пользователя
    5 янв 2020 в 11:20

    А где все были жильцы, когда предыдущий оператор начал вывозить с площадок баки???? Или суета новогодняя лишила людей бдительности??