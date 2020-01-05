«Стоит жуткий запах»: новосибирцы не могут дождаться вывоза мусора пятый день

Новосибирцы продолжают жаловаться на неубранный из дворов мусор. Читатели НГС присылают неубранные дворы уже пятый день.
Как рассказал житель микрорайона Родники, обратившийся в редакцию, из их двора по улице Родники, 3–3/1 мусор не вывозят с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.
— В наших домах установлен мусоропровод и контейнер, который уже переполнен за столь долгое время, и стоит жуткий запах в подъезде, возле подъезда тоже лежат горы мусора. Нас обслуживает УКЭЖ «Сибирская инициатива», звонили туда не раз и говорили о нашей проблеме, но никакие меры так и не были приняты, даже контейнер не выкатывают из дома, — пожаловался читатель.
Неубранный мусор мешает и жителям Горского микрорайона, 3 — они сообщили, что у них мусор не вывозился с 30 декабря 2019 года.
Новосибирск утонул в мусоре в первый день нового года — тогда читатели начали присылать в редакцию десятки фото с заваленных мусором улиц.
2 января региональный оператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» прокомментировал проблему с мусором во дворах города после Нового года. Руководитель организации Лариса Анисимова рассказала, что ситуацию с мусором по городу контролируют практически в круглосуточном режиме.
— В диспетчерскую службу поступило более 170 обращений граждан. Наибольшее количество обращений — из Ленинского района. Это связано с тем, что управляющая организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала свои контейнеры. По данному факту будет направлено обращение в прокуратуру. В настоящее время ООО «Экология-Новосибирск» осуществляет уборку отходов и устанавливает на площадках новые евроконтейнеры, — передаёт пресс-служба «Экологии-Новосибирск» слова Анисимовой.
3 января власти обещали решить мусорную проблему за пару дней. Тогда собирались установить контейнеры еще на 106 контейнерных площадках района, а для проведения работ привлечь дополнительную технику.