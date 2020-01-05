«Стоит жуткий запах»: новосибирцы не могут дождаться вывоза мусора пятый день

Жители дома Родники, 3 возмущены, что управляющая компания не реагирует на их жалобы на мусор.

Новосибирцы продолжают жаловаться на неубранный из дворов мусор. Читатели НГС присылают неубранные дворы уже пятый день.

Как рассказал житель микрорайона Родники, обратившийся в редакцию, из их двора по улице Родники, 3–3/1 мусор не вывозят с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

— В наших домах установлен мусоропровод и контейнер, который уже переполнен за столь долгое время, и стоит жуткий запах в подъезде, возле подъезда тоже лежат горы мусора. Нас обслуживает УКЭЖ «Сибирская инициатива», звонили туда не раз и говорили о нашей проблеме, но никакие меры так и не были приняты, даже контейнер не выкатывают из дома, — пожаловался читатель.