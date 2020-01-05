Самолет, вылетевший из Новосибирска, экстренно вернулся обратно. Рассказываем, что случилось

Самолёт пробыл в воздухе всего несколько минут

Ночью в воскресенье, 5 января, из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский вылетел рейс 5249 авиакомпании S7 Airlines, однако затем вернулся в аэропорт «Толмачёво».

— В «Толмачёво» вернулся рейс, который вылетел в Петропавловск-Камчатский. Покружил в сторону Кемерово и вернулся, — сообщил в редакцию НГС читатель.