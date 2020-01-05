Самолет, вылетевший из Новосибирска, экстренно вернулся обратно. Рассказываем, что случилось

Ночью в воскресенье, 5 января, из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский вылетел рейс 5249 авиакомпании S7 Airlines, однако затем вернулся в аэропорт «Толмачёво».
— В «Толмачёво» вернулся рейс, который вылетел в Петропавловск-Камчатский. Покружил в сторону Кемерово и вернулся, — сообщил в редакцию НГС читатель.
В справочной новосибирского аэропорта рассказали, что известно о том, что рейс вернулся, но причина пока неизвестна.
— У нас информация, что он совершил обратную посадку, — добавили в справочной.
На горячей линии авиакомпании одному из родственников, обратившихся в редакцию, сообщили о причине возврата.
— Возврат в аэропорт вылета в связи с ухудшением состояния пассажира, — объяснили на линии.
Рейсы в Петропавловск-Камчатский вылетают из Новосибирска в 23:00 по местному времени. Однако вылет данного самолёта перенесен ориентировочно на 01:20.
В конце прошлого года самолёт из Новосибирска в Краснодар смог взлететь только с третьей попытки.