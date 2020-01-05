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Самолет, вылетевший из Новосибирска, экстренно вернулся обратно. Рассказываем, что случилось

Он долетел до Кемерово и вернулся обратно

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Самолёт пробыл в воздухе всего несколько минут

Самолёт пробыл в воздухе всего несколько минут

Ночью в воскресенье, 5 января, из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский вылетел рейс 5249 авиакомпании S7 Airlines, однако затем вернулся в аэропорт «Толмачёво».

— В «Толмачёво» вернулся рейс, который вылетел в Петропавловск-Камчатский. Покружил в сторону Кемерово и вернулся, — сообщил в редакцию НГС читатель.

Самолёт развернулся в воздухе

Самолёт развернулся в воздухе

В справочной новосибирского аэропорта рассказали, что известно о том, что рейс вернулся, но причина пока неизвестна.

— У нас информация, что он совершил обратную посадку, — добавили в справочной.

На горячей линии авиакомпании одному из родственников, обратившихся в редакцию, сообщили о причине возврата.

— Возврат в аэропорт вылета в связи с ухудшением состояния пассажира, — объяснили на линии.

Рейсы в Петропавловск-Камчатский вылетают из Новосибирска в 23:00 по местному времени. Однако вылет данного самолёта перенесен ориентировочно на 01:20.

Вылет перенесли почти на полтора часа

Вылет перенесли почти на полтора часа

В конце прошлого года самолёт из Новосибирска в Краснодар смог взлететь только с третьей попытки.

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s7аэропорт Толмачево
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 янв 2020 в 01:09

Этому пассажиру следует запретить в дальннйшем летать.