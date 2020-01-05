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Происшествия

На трассе под Новосибирском полностью выгорел внедорожник

Информации о пострадавших нет

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На месте работали все экстренные службы

На месте работали все экстренные службы

Поздно вечером в субботу, 3 января, в Новосибирской области недалеко от посёлка Чик на трассе Р-254 загорелся внедорожник «Форд».

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:39. «Горит машина около рабочего посёлка Чик», — говорилось в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном инциденте также подтвердили.

— Поступила информация от очевидцев о том, что в Новосибирском районе на 1431-м километре трассы Р-254 произошло возгорание автомобиля «Форд-Эксплоуэр». Сотрудники полиции на место выезжали. В полицию информация о пострадавших на данный момент не поступала, — рассказали в ведомстве.

В паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что внедорожник загорелся после столкновения с минивэном. Однако в полиции эту информацию не подтверждают.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В среду, 1 января, на трассе в массовой аварии пострадали женщина и ребёнок.

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дтпзагорелась машина
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КОММЕНТАРИИ (3)

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5 янв 2020 в 00:41

Плевать. Сгорел и сгорел.

5 янв 2020 в 00:41

На трассе под Новосибирском полностью выгорел внедорожник.
Пострадавших нет.
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Ну, выгорел, и выгорел... Чего обсуждать-то?

5 янв 2020 в 00:40

Чё тролли неграмотные - пруль опять виноват? Ах нет ... Все что не Бугатти - это жравые ведра. И пусть горят они синем пламенем... Или я что то упустил???