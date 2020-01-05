На трассе под Новосибирском полностью выгорел внедорожник.

— Поступила информация от очевидцев о том, что в Новосибирском районе на 1431-м километре трассы Р-254 произошло возгорание автомобиля «Форд-Эксплоуэр». Сотрудники полиции на место выезжали. В полицию информация о пострадавших на данный момент не поступала, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном инциденте также подтвердили.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:39. «Горит машина около рабочего посёлка Чик», — говорилось в сообщении.

Поздно вечером в субботу, 3 января, в Новосибирской области недалеко от посёлка Чик на трассе Р-254 загорелся внедорожник «Форд».

В паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что внедорожник загорелся после столкновения с минивэном. Однако в полиции эту информацию не подтверждают.

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В среду, 1 января, на трассе в массовой аварии пострадали женщина и ребёнок.