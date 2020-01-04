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Страна и мир

Путин наградил тракториста, инженера и работницу птицефабрики из Новосибирской области

Указ опубликован сегодня на сайте правовой информации

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Президент присвоил две медали ордена и одно почётное звание жителям региона

Президент присвоил две медали ордена и одно почётное звание жителям региона

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали тракторист, инженер и оператор птицефабрики из Новосибирской области.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили два человека: Валерий Попов, тракторист крестьянского (фермерского) хозяйства Мирошкина Дмитрия Ивановича, и главный инженер ЗАО «ИРМЕНЬ» Михаил Руднев.

Кроме этого за заслуги в области сельского хозяйства почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоена оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» Светлана Шаманаева.

В конце прошлого года Владимир Путин наградил шестерых новосибирцев. Тогда в список попали учитель, животновод и тракторист.

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указ президентаВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
4 янв 2020 в 23:08

Поздравляем героев капиталистического труда!

4 янв 2020 в 23:20

Поссориться с Белоруссией - это стратегическая победа или многоходовочка? Что там в методичках пишут? А забыл, кремлеботы на каникулах....

Вранье
4 янв 2020 в 23:10

Низко принимать награды этого лапшемета. Где зп 2700?