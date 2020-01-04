Путин наградил тракториста, инженера и работницу птицефабрики из Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали тракторист, инженер и оператор птицефабрики из Новосибирской области.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили два человека: Валерий Попов, тракторист крестьянского (фермерского) хозяйства Мирошкина Дмитрия Ивановича, и главный инженер ЗАО «ИРМЕНЬ» Михаил Руднев.
Кроме этого за заслуги в области сельского хозяйства почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоена оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» Светлана Шаманаева.
В конце прошлого года Владимир Путин наградил шестерых новосибирцев. Тогда в список попали учитель, животновод и тракторист.