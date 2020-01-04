Нашествие лесных птиц: в Новосибирске заметили стаи дроздов и свиристелей

Свиристели залетают в город зимой, только если на деревьях много ранеток и рябины Фото: Густаво Зырянов / НГС

Жители Новосибирска заметили стаи дроздов и свиристелей, которые прилетели в город. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Вячеслав, который снял их сегодня на улице Сибиряков-Гвардейцев.

«Наверное, еда в лесу кончилась», — написал он. Как пояснил орнитолог Алексей Яновский, в этом году в парках и скверах нашего города много рябины, ранеток и боярышника, которые любят зимующие птицы, прежде всего, дрозды-рябинники и свиристели.

— Дрозды прилетают в город как из ближайших окрестностей, так и из более северных районов. Свиристели же летом обитают далеко к северу от Новосибирска, то есть не ближе 400 километров от нашего города. В октябре стаи свиристелей обычно пролетают через Новосибирск транзитом по пути в более южные районы. В годы, когда урожай рябины обильный, как нынче, свиристели задерживаются у нас зимой на несколько недель, пока не расправятся с урожаем рябины, ранеток и боярышника. Обратный пролет свиристелей с юга на север наблюдается в апреле, когда птицы кормятся остатками урожая на ветках и вытаявшими на снегу и земле ягодами, и плодами, оброненными при суетливой кормежке зимой, — рассказал он.