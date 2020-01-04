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Зима

Нашествие лесных птиц: в Новосибирске заметили стаи дроздов и свиристелей

Они прилетели полакомиться рябиной и ранетками

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Свиристели залетают в город зимой, только если на деревьях много ранеток и рябины

Свиристели залетают в город зимой, только если на деревьях много ранеток и рябины

Жители Новосибирска заметили стаи дроздов и свиристелей, которые прилетели в город. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Вячеслав, который снял их сегодня на улице Сибиряков-Гвардейцев.

«Наверное, еда в лесу кончилась», — написал он.

Как пояснил орнитолог Алексей Яновский, в этом году в парках и скверах нашего города много рябины, ранеток и боярышника, которые любят зимующие птицы, прежде всего, дрозды-рябинники и свиристели.

— Дрозды прилетают в город как из ближайших окрестностей, так и из более северных районов. Свиристели же летом обитают далеко к северу от Новосибирска, то есть не ближе 400 километров от нашего города. В октябре стаи свиристелей обычно пролетают через Новосибирск транзитом по пути в более южные районы. В годы, когда урожай рябины обильный, как нынче, свиристели задерживаются у нас зимой на несколько недель, пока не расправятся с урожаем рябины, ранеток и боярышника. Обратный пролет свиристелей с юга на север наблюдается в апреле, когда птицы кормятся остатками урожая на ветках и вытаявшими на снегу и земле ягодами, и плодами, оброненными при суетливой кормежке зимой, — рассказал он.

Орнитолог также заметил, что с налётам дроздов и свиристелей на город связаны неприятности для владельцев автомобилей, которые птицы забрызгивают помётом. Кроме того, пернатые часто гибнут от столкновения с преградами.

Два дня назад горожане заметили других необычных птиц, которые залетели в Академгородок.

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свиристелиперелетные птицы
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КОММЕНТАРИИ (7)

пенсионерка
4 янв 2020 в 21:52

Самим жрать нечего, а эти птицы рябину отбирают.

Фото пользователя
4 янв 2020 в 21:38

Ничо удивительнава, шта пушистегам в лесу неча исти. Летом/осенью дикошарые гарацкие всё повытоптале/повырвале/посожрале, а терь бедняжэчкам с голоду гибнуть. Зато гарацкие щоки, попцы наели шта скора в ворота и двери пролазить не будут!!!😐😠

Фото пользователя
4 янв 2020 в 20:59

Люблю дроздов. Такие бестолковые). Гнезда вьют где попало)