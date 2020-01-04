В Октябрьском районе загорелся двухэтажный садовый дом — пожарные не могут к нему подъехать

Вечером в субботу, 4 января, в СНТ «Спутник», которое находится в Октябрьском районе Новосибирска, загорелся двухэтажный садовый дом.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, возгорание произошло в строении из бруса на улице Лесной, и огонь распространяется. Пожарные не могут подъехать к горящему дому из-за нечищеных улиц, поэтому им пришлось прокладывать магистральную линию около двух километров.
«На Лесной, 223 горит дом. Жители вышли», — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112 в 17:28.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.
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Вчера в Октябрьском районе загорелась квартира, из которой в больницу увезли пожилую женщины. Очевидцы сообщили, что причиной возгорания стал неисправный холодильник.