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Происшествия

В Октябрьском районе загорелся двухэтажный садовый дом — пожарные не могут к нему подъехать

Очевидцы сообщают, что огонь распространяется

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Пожарные машины не могут подъехать к горящему дому из-за нечищеных дорог

Пожарные машины не могут подъехать к горящему дому из-за нечищеных дорог

Вечером в субботу, 4 января, в СНТ «Спутник», которое находится в Октябрьском районе Новосибирска, загорелся двухэтажный садовый дом.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, возгорание произошло в строении из бруса на улице Лесной, и огонь распространяется. Пожарные не могут подъехать к горящему дому из-за нечищеных улиц, поэтому им пришлось прокладывать магистральную линию около двух километров.

«На Лесной, 223 горит дом. Жители вышли», — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112 в 17:28.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, у вас есть фото или видео или вы можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Вчера в Октябрьском районе загорелась квартира, из которой в больницу увезли пожилую женщины. Очевидцы сообщили, что причиной возгорания стал неисправный холодильник.

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пожарнечищенные дороги
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КОММЕНТАРИИ (6)

Вячеслав
4 янв 2020 в 19:41

Это говорит о том, что на имущество людей и на самих людей властям города похоже наплевать. Это что за условия складываются, когда пожарные 2 км. шлангов тянут для тушения возгорания.

Фото пользователя
4 янв 2020 в 19:31

Забили дворы ржавыми вёдрами не проехать не пройти...

Фото пользователя
4 янв 2020 в 19:51

А в садовом (дачном) обществе кто дороги чистить обязан? Не сами ли садоводы?