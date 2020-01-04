В Октябрьском районе загорелся двухэтажный садовый дом — пожарные не могут к нему подъехать

Пожарные машины не могут подъехать к горящему дому из-за нечищеных дорог

Вечером в субботу, 4 января, в СНТ «Спутник», которое находится в Октябрьском районе Новосибирска, загорелся двухэтажный садовый дом.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, возгорание произошло в строении из бруса на улице Лесной, и огонь распространяется. Пожарные не могут подъехать к горящему дому из-за нечищеных улиц, поэтому им пришлось прокладывать магистральную линию около двух километров.

«На Лесной, 223 горит дом. Жители вышли», — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112 в 17:28.