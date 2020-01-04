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Снежные тропы: смотрим, как справляются (или нет) в городе с уборкой улиц

Для автомобилистов вычистили до асфальта центральные улицы, а пешеходы жмутся к дорогам на уровне крыш авто

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С чисткой основных улиц дорожники справились, а вот о пешеходах не подумали: переходы часто отделяют снежные валы

С чисткой основных улиц дорожники справились, а вот о пешеходах не подумали: переходы часто отделяют снежные валы

Новогодняя погода в этом году новосибирцев порадовала: экстремальных морозов ни в саму новогоднюю ночь, ни после ещё не было. Зато метели завалили город снегом, да так, что в колеях застревали большегрузы. Новосибирцы массово жаловались на работу городских служб, которые с объёмом снега просто не справлялись. НГС посмотрел, как обстоят дела на центральных тротуарах и боковых улицах.

Пробираться по улицам приходится через снежную кашу

Пробираться по улицам приходится через снежную кашу

Самые оживлённые переходы уже протоптали

Самые оживлённые переходы уже протоптали

Редкий зверь — очищенный аж до асфальта тротуар — нашёлся на улице Железнодорожной

Редкий зверь — очищенный аж до асфальта тротуар — нашёлся на улице Железнодорожной

В основном же тротуары в городе напоминают скорее тропы — разойтись здесь вдвоём уже проблематично

В основном же тротуары в городе напоминают скорее тропы — разойтись здесь вдвоём уже проблематично

Тротуар вдоль Ипподромской магистрали с начала зимы, кажется, не чистил никто — снежная тропа тут утоптана до середины ограждения

Тротуар вдоль Ипподромской магистрали с начала зимы, кажется, не чистил никто — снежная тропа тут утоптана до середины ограждения

— Молодцы городские службы: центр более-менее убрали. Заксобрание почистили. А что делать людям внутри районов, непонятно, — прокомментировал присланные в редакцию фотографии читатель НГС.

Улица Сакко и Ванцетти — одна из самых загруженных на Шевченковском жилмассиве — давно не чищена

Улица Сакко и Ванцетти — одна из самых загруженных на Шевченковском жилмассиве — давно не чищена

В граничащем с центром Шевченковском жилмассиве улицы чистили в последний раз в прошлом году, причём снег не вывозили, рассказал он. В результате проезды очень узкие, а пешеходам приходится пробираться вдоль дорог на уровне крыш автомобилей.

Глубина колеи может доходить до 20 см, прикидывает читатель НГС

Глубина колеи может доходить до 20 см, прикидывает читатель НГС

1 января для новосибирцев гадал джунгарский хомячок: наверное, как и муниципальные службы, он считает, что с уборкой снега в Новосибирске всё в порядке.

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снег на дорогах
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КОММЕНТАРИИ (37)

Гиблинг
4 янв 2020 в 20:11

Новосибирск сейчас производит впечатление глубоко провинциального города, а не столицы Сибири. Почему в соседнем Красноярске такого бардака нет? Город выглядит намного бодрее и столичнее. Мое мнение - Локоть просто не справляется, отсюда такой плачевный результат

Гость
4 янв 2020 в 20:10

Дороги не чищены, дворы завалены снегом, мусор не убирается. Локоть зато всех с Новым годом поздравил. Лучше бы молчал.

Сибирь
4 янв 2020 в 20:09

А зачем убирать снег, если весной само растает? Правда, товарищ мэр?