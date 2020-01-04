Снежные тропы: смотрим, как справляются (или нет) в городе с уборкой улиц

Новогодняя погода в этом году новосибирцев порадовала: экстремальных морозов ни в саму новогоднюю ночь, ни после ещё не было. Зато метели завалили город снегом, да так, что в колеях застревали большегрузы. Новосибирцы массово жаловались на работу городских служб, которые с объёмом снега просто не справлялись. НГС посмотрел, как обстоят дела на центральных тротуарах и боковых улицах.