«Даже не стыдно»: в Первомайке построили снежный городок со сказочными персонажами

В Первомайском районе построили снежный городок — скульптуры там мастерски сделали и раскрасили, что они привлекли внимание новосибирцев.
Как рассказала автор фотографий снежных фигур Оксана Фадеева, городок построили примерно за неделю и открыли 30 декабря. Он расположился на площадке возле стадиона на улице Аксёнова, 21А.
По словам девушки, ёлки для детей местные общественники устраивали здесь и раньше, но в этом году организовали впервые после длительного перерыва.
Всего здесь построили около 10 сказочных фигур, среди них Дед Мороз со Снегурочкой и герои популярных сказок: Маша и Медведь, Емеля со щукой, Винни Пух и Пятачок. Есть также символ наступившего года: крыса с сыром. Кроме того, здесь построили горку для детей.
— Раскрашивали из пульверизаторов, сделали мастерски, даже не стыдно, — отметила Оксана Фадеева.
В прошлом году своими снежными скульптурами на всю страну прославился двор в Телецентре — в этом году снежный городок там посвятили персонажам комиксов 90-х.