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«Даже не стыдно»: в Первомайке построили снежный городок со сказочными персонажами

Здесь можно встретить снежные фигуры Винни-Пуха, Пятачка и Маши с Медведем

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В снежном городке нашлось место и для сказочных героев и для символа нового года

В снежном городке нашлось место и для сказочных героев и для символа нового года

В Первомайском районе построили снежный городок — скульптуры там мастерски сделали и раскрасили, что они привлекли внимание новосибирцев.

Как рассказала автор фотографий снежных фигур Оксана Фадеева, городок построили примерно за неделю и открыли 30 декабря. Он расположился на площадке возле стадиона на улице Аксёнова, 21А.

Винни-Пух и Пятачок здесь всем знакомы из советских мультфильмов

Винни-Пух и Пятачок здесь всем знакомы из советских мультфильмов

По словам девушки, ёлки для детей местные общественники устраивали здесь и раньше, но в этом году организовали впервые после длительного перерыва.

Всего здесь построили около 10 сказочных фигур, среди них Дед Мороз со Снегурочкой и герои популярных сказок: Маша и Медведь, Емеля со щукой, Винни Пух и Пятачок. Есть также символ наступившего года: крыса с сыром. Кроме того, здесь построили горку для детей.

Ёлку здесь не ставили несколько лет

Ёлку здесь не ставили несколько лет

— Раскрашивали из пульверизаторов, сделали мастерски, даже не стыдно, — отметила Оксана Фадеева.

В прошлом году своими снежными скульптурами на всю страну прославился двор в Телецентре — в этом году снежный городок там посвятили персонажам комиксов 90-х.

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снежные скульптуры
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КОММЕНТАРИИ (7)

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4 янв 2020 в 18:41

Главное что бы дурачьё малолетнее не разломали...

Гость
4 янв 2020 в 18:41

Первомайка-столица легендарных пацанов! Не по понятиям там эта лабуда. Снести!

Гость
4 янв 2020 в 18:40

Надеюсь снесут и сделают парковки