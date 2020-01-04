«Даже не стыдно»: в Первомайке построили снежный городок со сказочными персонажами

В снежном городке нашлось место и для сказочных героев и для символа нового года

Как рассказала автор фотографий снежных фигур Оксана Фадеева, городок построили примерно за неделю и открыли 30 декабря. Он расположился на площадке возле стадиона на улице Аксёнова, 21А.

В Первомайском районе построили снежный городок — скульптуры там мастерски сделали и раскрасили, что они привлекли внимание новосибирцев.

По словам девушки, ёлки для детей местные общественники устраивали здесь и раньше, но в этом году организовали впервые после длительного перерыва.



Всего здесь построили около 10 сказочных фигур, среди них Дед Мороз со Снегурочкой и герои популярных сказок: Маша и Медведь, Емеля со щукой, Винни Пух и Пятачок. Есть также символ наступившего года: крыса с сыром. Кроме того, здесь построили горку для детей.

