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Поцеловались: авария на Бориса Богаткова собрала пробку длиной в две остановки

Такси не смогло разъехаться с «Ниссаном»

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Предположительно, автомобили не поделили поворот

Предположительно, автомобили не поделили поворот

Днём 4 января на улице Бориса Богаткова столкнулись два седана — авария собрала пробку в обе стороны движения.

ДТП произошло в районе 15:40 на повороте с улицы Бориса Богаткова на Артиллерийскую. Автомобиль KIA Rio с логотипом Uber столкнулся с автомобилем Nissan. Информации о пострадавших в аварии нет.

На Бориса Богаткова собралась пробка в обе стороны движения от улицы Лескова до улицы Гаранина и по улице Пролетарской: по данным сервиса 2ГИС, примерно в то же время ДТП произошли в районе улицы Красноармейской и возле остановки «Пролетарская».

3 января пробку на трассе устроили два грузовика: возле Коченёво перекрыты оказались все полосы движения.

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ДТПUber
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КОММЕНТАРИИ (2)

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4 янв 2020 в 16:41

Не беда новосибирцы обожают пробки...