Поцеловались: авария на Бориса Богаткова собрала пробку длиной в две остановки

Днём 4 января на улице Бориса Богаткова столкнулись два седана — авария собрала пробку в обе стороны движения.



ДТП произошло в районе 15:40 на повороте с улицы Бориса Богаткова на Артиллерийскую. Автомобиль KIA Rio с логотипом Uber столкнулся с автомобилем Nissan. Информации о пострадавших в аварии нет.



На Бориса Богаткова собралась пробка в обе стороны движения от улицы Лескова до улицы Гаранина и по улице Пролетарской: по данным сервиса 2ГИС, примерно в то же время ДТП произошли в районе улицы Красноармейской и возле остановки «Пролетарская».

