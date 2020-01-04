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Пропавшего 19-летнего новосибирца нашли мёртвым на другом берегу Оби

Молодой человек пропал 1 января — его нашли в другом районе

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Парень пропал 1 января, но уже через несколько часов после объявления масштабных поисков его нашли мёртвым

Парень пропал 1 января, но уже через несколько часов после объявления масштабных поисков его нашли мёртвым

Новосибирца Алексея Бочкарёва, пропавшего 1 января, нашли мёртвым — об этом сообщили волонтёры сообщества «Лиза Алерт Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек жил в Октябрьском районе, а 1 января перестал выходить на связь. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, его нашли в районе улицы Стартовой в Ленинском районе.

— Могу сказать, что криминального характера в его смерти нет, — уточнили в полиции. — Все материалы сейчас в Следственном комитете.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области пока не разглашают подробностей происшедшего.

Вчера стали известны новые подробности смерти Натальи Устиновой: предполагают, что к ней может быть причастен знакомый женщины, мастер СТО.

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найден погибшим
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КОММЕНТАРИИ (11)

пенсионерка
4 янв 2020 в 16:02

Как страшно, когда умирают такие молодые. В статье написано, что нет криминального характера. Тогда в чем причина смерти? Что можно делать на берегу Оби в январе месяце?

Фото пользователя
4 янв 2020 в 16:04

Зачем к материалу о суициднике фото человека с рюкзаком?

Гость
4 янв 2020 в 16:12

Раз в смерти нет криминала, то тогда виновата пьянка.
Перебрал и замёрз или отказало сердце.Других причин смерти парня, я не вижу.