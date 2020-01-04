Пропавшего 19-летнего новосибирца нашли мёртвым на другом берегу Оби

Новосибирца Алексея Бочкарёва, пропавшего 1 января, нашли мёртвым — об этом сообщили волонтёры сообщества «Лиза Алерт Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Молодой человек жил в Октябрьском районе, а 1 января перестал выходить на связь. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, его нашли в районе улицы Стартовой в Ленинском районе.
— Могу сказать, что криминального характера в его смерти нет, — уточнили в полиции. — Все материалы сейчас в Следственном комитете.
В Следственном управлении СКР по Новосибирской области пока не разглашают подробностей происшедшего.
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