15 тысяч празднующих: новосибирцы установили рекорд в метро в новогоднюю ночь

За первые 3 часа 2020 года метро в Новосибирске воспользовались 15 777 человек — это рекордное количество за последние годы.



По данным Новосибирского метрополитена, за первый час в метро проехали 8033 человека, с часа ночи до двух — 4833, а с двух до трёх — ещё 2911.



— В этом году в ночь на 1 января работа метрополитена была продлена не на один час, а на три. Как показала практика, такое решение было оправдано. Впервые услугами метро воспользовались почти 16 тысяч новосибирцев, в прошлые годы это число не дотягивало и до тысячи, — процитировали в пресс-центре мэрии Новосибирска Анатолия Локтя.

