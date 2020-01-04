15 тысяч празднующих: новосибирцы установили рекорд в метро в новогоднюю ночь

За первые 3 часа 2020 года метро в Новосибирске воспользовались
По данным Новосибирского метрополитена, за первый час в метро проехали 8033 человека, с часа ночи до двух — 4833, а с двух до трёх — ещё 2911.
— В этом году в ночь на 1 января работа метрополитена была продлена не на один час, а на три. Как показала практика, такое решение было оправдано. Впервые услугами метро воспользовались почти 16 тысяч новосибирцев, в прошлые годы это число не дотягивало и до тысячи, — процитировали в пресс-центре мэрии Новосибирска Анатолия Локтя.
Итоги года в метрополитене ещё не подвели. За 2018 год услугами метро воспользовались на 2,7 миллиона человек больше, чем годом раньше, а всего за год в метро проехали 83 миллиона человек. Рекорд же новосибирцы поставили ещё в прошлом веке: в 1993 году метро воспользовались 117,5 миллиона человек.
Как жители Новосибирска отмечали Новый год — мы показывали в онлайн-репортаже.