4 января суббота
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт Новый год-2020 Подробности

15 тысяч празднующих: новосибирцы установили рекорд в метро в новогоднюю ночь

В этом году работу метро в новогоднюю ночь продлили на 3 часа

1 509
25 Обсудить

Поделиться

Продление работы метро в новогоднюю ночь позволило добраться до дома или гостей почти 16 тысячам новосибирцев

Продление работы метро в новогоднюю ночь позволило добраться до дома или гостей почти 16 тысячам новосибирцев

За первые 3 часа 2020 года метро в Новосибирске воспользовались 15 777 человек — это рекордное количество за последние годы.

По данным Новосибирского метрополитена, за первый час в метро проехали 8033 человека, с часа ночи до двух — 4833, а с двух до трёх — ещё 2911.

— В этом году в ночь на 1 января работа метрополитена была продлена не на один час, а на три. Как показала практика, такое решение было оправдано. Впервые услугами метро воспользовались почти 16 тысяч новосибирцев, в прошлые годы это число не дотягивало и до тысячи, — процитировали в пресс-центре мэрии Новосибирска Анатолия Локтя.

Итоги года в метрополитене ещё не подвели. За 2018 год услугами метро воспользовались на 2,7 миллиона человек больше, чем годом раньше, а всего за год в метро проехали 83 миллиона человек. Рекорд же новосибирцы поставили ещё в прошлом веке: в 1993 году метро воспользовались 117,5 миллиона человек.

Как жители Новосибирска отмечали Новый год — мы показывали в онлайн-репортаже.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский метрополитен
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (25)

пенсионерка
4 янв 2020 в 13:56

Общественный транспорт и метро объединяет людей. Личные же автомобили наоборот разобщают людей. Вот вам еще одно преимущество ОТ.

Pомaн (CyпeрТуз)
4 янв 2020 в 13:57

У нас на Шинжоку стэйшн за день 2 миллиона пассажиров бывает, вот это рекордно, да

Миклуха
4 янв 2020 в 13:58

А мэр после этой статистики не хочет все-таки заняться вопросами строительства новых станций?