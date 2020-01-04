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Город Новый год-2020 Проблема

«Я теперь украдкой раздаю подарки»: детям запретили передавать подарки новосибирским ветеранам

Причины запрета им в городском доме ветеранов не объяснили

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Волонтёры собрали 400 подарков для ветеранов, но передать их не смогли

Волонтёры собрали 400 подарков для ветеранов, но передать их не смогли

Ученикам и волонтёрам Воскресной школы храма Михаила Архангела не дали вручить подарки жителям Новосибирского дома ветеранов — их не пустили на территорию учреждения.

Как рассказала корреспонденту НГС замдиректора школы Ирина Шульгина, такое случилось впервые за 5 лет, в течение которых дети, их родители и волонтёры помогают ветеранам.

— Мы всегда приходили, дарили подарки. 1 января мы с волонтёрами на двух машинах — в одной были подарки на 400 человек, их месяц собирали дети и студенты — приехали. Без всяческого объявления нас не запустили, сказали, что есть распоряжение администрации не пускать. На каком основании, что случилось — нам никто не объяснил. Я теперь уже украдкой раздаю подарки — это неправильно.

В течение 5 лет ученики Воскресной школы&nbsp;храма Михаила Архангела поддерживали жителей дома ветеранов

В течение 5 лет ученики Воскресной школы храма Михаила Архангела поддерживали жителей дома ветеранов

Оперативно получить комментарий руководства Новосибирского дома ветеранов корреспонденту НГС не удалось — ни по одному из телефонов учреждения не ответили. НГС направил в дом ветеранов запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В декабре художники собрали 50 подарков для Бердского пансионата ветеранов труда — их им вместе с другими подарками передадут к Рождеству.

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БлаготворительностьНовосибирский дом ветеранов
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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
4 янв 2020 в 13:10

Потому что нам, пожилым, нельзя сладкое.

о как...
4 янв 2020 в 13:16

кстати, да. мы купили, как обычно в школу подарки для бабушек-дедушек, а сбор не объявляли. Ребенок расстроился(((

Гость
4 янв 2020 в 13:14

Чинуши совсем оборзели. Твари