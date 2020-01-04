«Я теперь украдкой раздаю подарки»: детям запретили передавать подарки новосибирским ветеранам

Ученикам и волонтёрам Воскресной школы храма Михаила Архангела не дали вручить подарки жителям Новосибирского дома ветеранов — их не пустили на территорию учреждения.
Как рассказала корреспонденту НГС замдиректора школы Ирина Шульгина, такое случилось впервые за 5 лет, в течение которых дети, их родители и волонтёры помогают ветеранам.
— Мы всегда приходили, дарили подарки. 1 января мы с волонтёрами на двух машинах — в одной были подарки на 400 человек, их месяц собирали дети и студенты — приехали. Без всяческого объявления нас не запустили, сказали, что есть распоряжение администрации не пускать. На каком основании, что случилось — нам никто не объяснил. Я теперь уже украдкой раздаю подарки — это неправильно.
Оперативно получить комментарий руководства Новосибирского дома ветеранов корреспонденту НГС не удалось — ни по одному из телефонов учреждения не ответили. НГС направил в дом ветеранов запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
В декабре художники собрали 50 подарков для Бердского пансионата ветеранов труда — их им вместе с другими подарками передадут к Рождеству.