У кого выше? Сравниваем елку Новосибирска с другими по всей стране

Посмотрим на конкурентов новосибирской елки Фото: Ольга Бурлакова

Прогулялись по ледовому городку Новосибирска? Тогда самое время отправиться на виртуальные покатушки по другим горкам страны. Сеть городских порталов публикует традиционный елкомер: сравниваем высоту главных елок и деньги, которые на них потратили в разных городах.



Часть России осталась без ледовых городков, но с елками Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Традиционно наш рейтинг возглавляет Красноярск — как и в прошлом году, их елка оказалась самой высокой: 55 метров. Впрочем, в ценовом эквиваленте у нее появился конкурент.

Самая дорогая елка в России — это елка в Кемерово: на нее потратили почти 18 миллионов рублей, а еще пять миллионов — на ледовый городок. По сравнению с кемеровской елкой облысела даже кремлевская — последняя стоит втрое дешевле!

Мэр Кемерова Илья Сердюк ранее рассказал, что предыдущая елка «морально устарела» и администрации приходилось каждый год увеличивать финансирование на ее ремонт. А новая прослужит 10–15 лет, и городу не придется тратиться на нее в следующем году, пишет ТАСС. Кемеровская елка даже попала на шоу Ивана Урганта. Ведущий пошутил об особенностях кемеровского распила.

Видео: Вечерний Ургант / YouTube.com

Вторая по высоте елка находится в Екатеринбурге. На нее вместе с ледовым городком потратили 24,4 млн рублей.

Едем в Самару: в этом городе не одна елка, а сразу семь. Их установили на площади Куйбышева. В этом году мэрия потратилась на гирлянду для всех елок — за 1 млн 275 тысяч рублей. Ледового городка в Самаре нет, только ледовый забор вокруг елок. Также на площади находится пятиметровая горка, кататься на ней можно бесплатно на своих тюбингах.

В соседней Тюмени стоит 28-метровая елка, а оформление ледового городка в этом году выполнено в стиле сказок Петра Ершова. Можно скатиться со спины рыбы-кита, которая плавает в ледовых волнах, или достать перо Жар-птицы. В ледяной ротонде встретиться с Царевной или посмотреть на Конька-горбунка. Лабиринты, лазанки, ловушки — все это тоже есть.

А в Уфе в этом году украшением ледового городка занимался итальянский архитектор Валерио Фести, он спроектировал световые конструкции, которые украсили городки. В городке ледовые скульптуры, горки, световые инсталляции. Сколько денег пришлось на это потратить — власти не афишируют.

Зато в Ярославле не пришлось тратиться на новогоднее убранство: елка осталась с прошлого года, а снега в город не завезли. С одной лишь елкой в новогодние праздники живут в Нижнем Новгороде, Ростове и Волгограде. В последнем городе, кстати, есть большой каток, а во сколько он обошелся — не разглашается.

Одинокая елка в Волгограде Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

И большой волгоградский каток Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

А это елка в Нижнем Новгороде Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

Можно сфотографироваться на фоне медведя (странно, что не мыши или крысы) Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

Новосибирская елка в топ-5 по высоте не вошла — она делит восьмое место с Нижним Новгородом. Зато ледовый городок в этом году прогремел на всю страну и, пожалуй, стал самым популярным.

В последний раз ледовый городок перед Оперным театром располагался несколько десятилетий назад. В этом году власти решили возродить традицию Фото: Ольга Бурлакова

А это то самое легендарное фото, прославившее наш ледовый городок на всю страну Фото: Слава Степанов

Самая дальняя елка в нашем рейтинге — архангельская. Ее высота — 19 метров. В этом году елку украсили золотыми шарами и снежинками.



Елка стоит возле администрации Архангельска Фото: 29.RU