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У кого выше? Сравниваем елку Новосибирска с другими по всей стране

Красота, масштаб и бюджет ледовых городков — от Сибири до Поморья

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Посмотрим на конкурентов новосибирской елки

Посмотрим на конкурентов новосибирской елки

Прогулялись по ледовому городку Новосибирска? Тогда самое время отправиться на виртуальные покатушки по другим горкам страны. Сеть городских порталов публикует традиционный елкомер: сравниваем высоту главных елок и деньги, которые на них потратили в разных городах.

Часть России осталась без ледовых городков, но с елками

Часть России осталась без ледовых городков, но с елками

Традиционно наш рейтинг возглавляет Красноярск — как и в прошлом году, их елка оказалась самой высокой: 55 метров. Впрочем, в ценовом эквиваленте у нее появился конкурент.

Самая дорогая елка в России — это елка в Кемерово: на нее потратили почти 18 миллионов рублей, а еще пять миллионов — на ледовый городок. По сравнению с кемеровской елкой облысела даже кремлевская — последняя стоит втрое дешевле!

Мэр Кемерова Илья Сердюк ранее рассказал, что предыдущая елка «морально устарела» и администрации приходилось каждый год увеличивать финансирование на ее ремонт. А новая прослужит 10–15 лет, и городу не придется тратиться на нее в следующем году, пишет ТАСС. Кемеровская елка даже попала на шоу Ивана Урганта. Ведущий пошутил об особенностях кемеровского распила.

Видео: Вечерний Ургант / YouTube.com

Вторая по высоте елка находится в Екатеринбурге. На нее вместе с ледовым городком потратили 24,4 млн рублей.

Едем в Самару: в этом городе не одна елка, а сразу семь. Их установили на площади Куйбышева. В этом году мэрия потратилась на гирлянду для всех елок — за 1 млн 275 тысяч рублей. Ледового городка в Самаре нет, только ледовый забор вокруг елок. Также на площади находится пятиметровая горка, кататься на ней можно бесплатно на своих тюбингах.

В соседней Тюмени стоит 28-метровая елка, а оформление ледового городка в этом году выполнено в стиле сказок Петра Ершова. Можно скатиться со спины рыбы-кита, которая плавает в ледовых волнах, или достать перо Жар-птицы. В ледяной ротонде встретиться с Царевной или посмотреть на Конька-горбунка. Лабиринты, лазанки, ловушки — все это тоже есть.

А в Уфе в этом году украшением ледового городка занимался итальянский архитектор Валерио Фести, он спроектировал световые конструкции, которые украсили городки. В городке ледовые скульптуры, горки, световые инсталляции. Сколько денег пришлось на это потратить — власти не афишируют.

Зато в Ярославле не пришлось тратиться на новогоднее убранство: елка осталась с прошлого года, а снега в город не завезли. С одной лишь елкой в новогодние праздники живут в Нижнем Новгороде, Ростове и Волгограде. В последнем городе, кстати, есть большой каток, а во сколько он обошелся — не разглашается.

Одинокая елка в Волгограде

Одинокая елка в Волгограде

И большой волгоградский каток

И большой волгоградский каток

А это елка в Нижнем Новгороде

А это елка в Нижнем Новгороде

Можно сфотографироваться на фоне медведя (странно, что не мыши или крысы)

Можно сфотографироваться на фоне медведя (странно, что не мыши или крысы)

Новосибирская елка в топ-5 по высоте не вошла — она делит восьмое место с Нижним Новгородом. Зато ледовый городок в этом году прогремел на всю страну и, пожалуй, стал самым популярным.

В последний раз ледовый городок перед Оперным театром располагался несколько десятилетий назад. В этом году власти решили возродить традицию

В последний раз ледовый городок перед Оперным театром располагался несколько десятилетий назад. В этом году власти решили возродить традицию

А это то самое легендарное фото, прославившее наш ледовый городок на всю страну

А это то самое легендарное фото, прославившее наш ледовый городок на всю страну

Самая дальняя елка в нашем рейтинге — архангельская. Ее высота — 19 метров. В этом году елку украсили золотыми шарами и снежинками.

Елка стоит возле администрации Архангельска

Елка стоит возле администрации Архангельска

А вот так ее украшали

А вот так ее украшали

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елкаледовый городокзима
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КОММЕНТАРИИ (24)

Жена того самого пенсионера
4 янв 2020 в 15:42

Я тут без соли доедаю, а вы мне елочка вам нравится.

пенсионерка
4 янв 2020 в 15:39

Высота елки не так уж важна, важнее красота. Кстати, а почему живя в Сибири нельзя привезти настоящую большую крупноразмерную елку?

Фото пользователя
4 янв 2020 в 15:59

У меня 21 см