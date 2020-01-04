Закопался от холода в сугроб: бригада грузового поезда спасла замерзающего на станции новосибирца

Мужчину случайно заметила бригада локомотива Фото: Александр Ощепков / НГС

В ночь с 1 на 2 января сотрудники РЖД совместно с полицией спасли мужчину, который ночью пришёл на станцию «Дубрава», чтобы сесть на электричку. Об этом в редакцию НГС написал читатель. — Житель Октябрьского района Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время покинул свой дачный участок, расположенный в СНТ «Дубрава» с целью уехать домой на электропоезде. Собственно и добрался до остановочной платформы, где «стойко и мужественно» начал дожидаться своей электрички, вот только с учётом того, что время было уже 23:00 1 января, дождаться ближайшие 7–8 часов было не суждено. Машинисты грузовых поездов сообщили в полицию о данном гражданине, сидящем на остановочной платформе, — написал читатель.

Он также написал, что полиции не удалось добраться до платформы из-за плохих метеоусловий. Тогда за замерзающим мужчиной выдвинулся грузовой электропоезд с машинистами и полицией. — Каково же были удивление и радость гражданина, когда уже по истечении времени замерший, закопавшийся от холода в сугроб, он увидел полицейского. В результате граждан был передан уже на станции «Инская» бригаде скорой помощи с предварительным диагнозом обморожение конечностей, — добавил читатель. В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороге подтвердили факт спасания мужчины. — 1 января в позднее вечернее время локомотивная бригада поезда, проезжающего мимо остановочного пункта «Дубровка» Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, заметила на платформе мужчину. В сложившихся метеоусловиях (обильные снегопады и низкая температура воздуха), позднего времени суток и отсутствия в ближайшее время на данном направлении пригородных поездов машинист Константин Пономарев и помощник машиниста Николай Климов решили незамедлительно передать информацию об обнаруженном человеке в правоохранительные органы, — пояснили в службе.