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Закопался от холода в сугроб: бригада грузового поезда спасла замерзающего на станции новосибирца

Мужчина решил поехать домой на электричке, но поезда уже не ходили

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Мужчину случайно заметила бригада локомотива

Мужчину случайно заметила бригада локомотива

В ночь с 1 на 2 января сотрудники РЖД совместно с полицией спасли мужчину, который ночью пришёл на станцию «Дубрава», чтобы сесть на электричку. Об этом в редакцию НГС написал читатель.

— Житель Октябрьского района Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время покинул свой дачный участок, расположенный в СНТ «Дубрава» с целью уехать домой на электропоезде. Собственно и добрался до остановочной платформы, где «стойко и мужественно» начал дожидаться своей электрички, вот только с учётом того, что время было уже 23:00 1 января, дождаться ближайшие 7–8 часов было не суждено. Машинисты грузовых поездов сообщили в полицию о данном гражданине, сидящем на остановочной платформе, — написал читатель.

Он также написал, что полиции не удалось добраться до платформы из-за плохих метеоусловий. Тогда за замерзающим мужчиной выдвинулся грузовой электропоезд с машинистами и полицией.

— Каково же были удивление и радость гражданина, когда уже по истечении времени замерший, закопавшийся от холода в сугроб, он увидел полицейского. В результате граждан был передан уже на станции «Инская» бригаде скорой помощи с предварительным диагнозом обморожение конечностей, — добавил читатель.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороге подтвердили факт спасания мужчины.

— 1 января в позднее вечернее время локомотивная бригада поезда, проезжающего мимо остановочного пункта «Дубровка» Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, заметила на платформе мужчину. В сложившихся метеоусловиях (обильные снегопады и низкая температура воздуха), позднего времени суток и отсутствия в ближайшее время на данном направлении пригородных поездов машинист Константин Пономарев и помощник машиниста Николай Климов решили незамедлительно передать информацию об обнаруженном человеке в правоохранительные органы, — пояснили в службе.

В ведомстве также добавили, что совместно с транспортной полицией было принято решение спасать человека. Тогда на помощь ему выдвинулся грузовой поезд, после чего его привезли на станцию и передали медикам.

В прошлом году на ночной трассе сломался автобус с пассажирами. Им на помощь пришла бригада спасателей.

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метельспасение
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КОММЕНТАРИИ (9)

4 янв 2020 в 00:49

Наш адепт на его месте - мужественно бы отказался от помощи Путинского
режима.
Герои умирают стоя, а не на коленях.

4 янв 2020 в 00:57

Не думала, что машинисты вообще обращают на это внимание. Радует, что внимательность и отзывчивость этих людей спасли жизнь. А вот спасенный, надеюсь, урок-то вынесет.

Art&K
4 янв 2020 в 00:56

Дубрава полустанок еще тот. Электрички редкие, всего несколько за день, а добраться проблематично. Пешком до Издревой по шпалам-часа полтора, да и то только для трезвых. Не догадался к сторожу постучаться-не выгнал уж бы, к тем более зимой.