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Дороги и транспорт

В Новосибирской области двадцать мужчин и два внедорожника вытащили иномарку из кювета

Водитель не справился с управлением

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Спасение «Ниссана» попало на видео

Спасение «Ниссана» попало на видео

В Новосибирской области около села Решёты Кочковского района водитель иномарки «Ниссан» не справился с управлением, из-за чело машина улетела в кювет.

Как сообщают очевидцы паблика «АСТ-54», водители, которые проезжали мимо, не остались равнодушными и решили помочь. Около двадцати человек откопали иномарку и толкали его руками, а два внедорожника тащили на буксире. В результате «Ниссан» удалось вернуть на дорогу.

Недавно мы писали ещё об одном случае спасения застрявшего автомобиля. В Октябрьском районе легковой автомобиль вытянул из снега фуру. Водитель легковушки рассказал, в каком состоянии теперь его машина.

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дтпзастрял в снегу
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КОММЕНТАРИИ (4)

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4 янв 2020 в 00:10

В России, люди, к счастью неравнодушные. Вот даже здесь, на НГС, видно как совсем вредная ко мне не равнодушна)

пенсионерка
4 янв 2020 в 00:08

Какие сильные мужчины, правильно, что помогли и не оставили в беде. Но у меня в другом вопрос, из этих 20 мужчин хотя бы одного для меня можно выделить? На даче полно работы с которой я не справляюсь, ну и другие женские потребности. Если вы понимаете о чем я. имеются.