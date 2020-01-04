В Новосибирской области двадцать мужчин и два внедорожника вытащили иномарку из кювета

В Новосибирской области около села Решёты Кочковского района водитель иномарки «Ниссан» не справился с управлением, из-за чело машина улетела в кювет.
Как сообщают очевидцы паблика «АСТ-54», водители, которые проезжали мимо, не остались равнодушными и решили помочь. Около двадцати человек откопали иномарку и толкали его руками, а два внедорожника тащили на буксире. В результате «Ниссан» удалось вернуть на дорогу.
Недавно мы писали ещё об одном случае спасения застрявшего автомобиля. В Октябрьском районе легковой автомобиль вытянул из снега фуру. Водитель легковушки рассказал, в каком состоянии теперь его машина.