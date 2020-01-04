В Новосибирской области двадцать мужчин и два внедорожника вытащили иномарку из кювета

пенсионерка 4 янв 2020 в 00:08

Какие сильные мужчины, правильно, что помогли и не оставили в беде. Но у меня в другом вопрос, из этих 20 мужчин хотя бы одного для меня можно выделить? На даче полно работы с которой я не справляюсь, ну и другие женские потребности. Если вы понимаете о чем я. имеются.