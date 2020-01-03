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Культура

Новосибирская группа записала клип в поддержку ХК «Сибирь» под звуки хоккейных матчей

Музыканты считают, что песня может стать стимулом для новосибирских хоккеистов

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Группа посетила три матча, чтобы собрать достаточное количество нужных звуков

Группа посетила три матча, чтобы собрать достаточное количество нужных звуков

Музыкальная группа Offbeat Orchestra из Новосибирска записала песню, посвящённую хоккейному клубу «Сибирь» — в песне музыканты использовали звуки, записанные во время матчей команды. 

— Среди почитателей нашего творчества немалое количество любителей хоккея и болельщиков «Сибири», которые нас не раз просили написать что-то в честь их любимой команды. И мы вдохновились этой просьбой. Ранее мы, конечно, не были такими ярыми фанатами [команды]. Но мы всегда болеем за всё, что касается любимого города. Команда «Сибирь», по нашему мнению, — одна из визитных карточек Новосибирска. И хочется стать частью этого движения, поддержать ребят из команды, чтобы, выходя на лёд, они знали, что за ними большое количество людей, которые искренне верят, гордятся, любят и ценят их. Что, возможно, будет большим стимулом им приносить победы, — рассказал корреспонденту НГС продюсер лейбла #ПатиРакеты Алексей Мыслицкий.

В аранжировки использовались разные звуки: удары о борт, силовые приёмы, щелчки клюшкой по шайбе, звук ледоукладчика, сирены, крики толпы. Ради этого музыканты пришли на три игры команды.

— За эти три игры мы настолько приобщились к движению новосибирского хоккея, что, наверное, стали, одними из самых ярых поклонников и фанатов, — добавил Алексей.

Игру, которая состоялась в пятницу, 3 января, против команды «Нефтехимик» новосибирская «Сибирь» проиграла со счётом 1:2.

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видеоклипХК Сибирь
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КОММЕНТАРИИ (12)

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3 янв 2020 в 23:42

Сибири ничего и никто не поможет... 9 место будет скоро...

Вовчик1955
3 янв 2020 в 23:39

Нам новосибирцам это не интересно, стремно

пенсионерка
3 янв 2020 в 23:33

Стимул должен быть внутри, музыку для народа надо писать, а не для команды хоккейной. И душевности не хватает. Сравните ради интереса эту музыку и Советскую.