Новосибирская группа записала клип в поддержку ХК «Сибирь» под звуки хоккейных матчей

Группа посетила три матча, чтобы собрать достаточное количество нужных звуков

— Среди почитателей нашего творчества немалое количество любителей хоккея и болельщиков «Сибири», которые нас не раз просили написать что-то в честь их любимой команды. И мы вдохновились этой просьбой. Ранее мы, конечно, не были такими ярыми фанатами [команды]. Но мы всегда болеем за всё, что касается любимого города. Команда «Сибирь», по нашему мнению, — одна из визитных карточек Новосибирска. И хочется стать частью этого движения, поддержать ребят из команды, чтобы, выходя на лёд, они знали, что за ними большое количество людей, которые искренне верят, гордятся, любят и ценят их. Что, возможно, будет большим стимулом им приносить победы, — рассказал корреспонденту НГС продюсер лейбла #ПатиРакеты Алексей Мыслицкий.

Музыкальная группа Offbeat Orchestra из Новосибирска записала песню, посвящённую хоккейному клубу «Сибирь» — в песне музыканты использовали звуки, записанные во время матчей команды.

В аранжировки использовались разные звуки: удары о борт, силовые приёмы, щелчки клюшкой по шайбе, звук ледоукладчика, сирены, крики толпы. Ради этого музыканты пришли на три игры команды.

— За эти три игры мы настолько приобщились к движению новосибирского хоккея, что, наверное, стали, одними из самых ярых поклонников и фанатов, — добавил Алексей.

Игру, которая состоялась в пятницу, 3 января, против команды «Нефтехимик» новосибирская «Сибирь» проиграла со счётом 1:2.