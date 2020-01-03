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Происшествия

Из горящего дома на Лазурной в больницу увезли женщину: очевидцы винят в пожаре холодильник

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Пострадавшую доставили в больницу

Пострадавшую доставили в больницу

Поздно вечером в пятницу, 3 января, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар, в котором пострадал человек.

— В полицию поступило сообщение в 21:40. На улице Лазурной, по предварительной информации, произошёл пожар. В настоящее время на месте работают все экстренные службы. В больницу госпитализирована пожилая женщина, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной пожара стал загоревшийся на кухне холодильник.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

В минувшую среду, 1 января, в пожаре в Академгородке погибли два человека.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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3 янв 2020 в 23:14

Капецблин!!! Кто п сомневалсо, шта в Октябряццком раёне, а асобенна на ул. Лазурной - проклято место!!! Мож там цыганский стан был, иле кладбышшэ какое?! Ну вот реально, сколь ни есть новостей - фсе с правого берега и Октябряццкий впереди планеты, то бьюцца, то горят, то убежать не успели и их насиловают....Капецблин!!!😐

пенсионерка
3 янв 2020 в 23:10

Наверно, современный был холодильник. Раньше в Союзе очень качественную делали технику, не то что сейчас.

пенсионерка
3 янв 2020 в 23:12

У меня техническое образование, еще в Союзе получала. Сама электрику всю в доме делала. Даже если неисправность в технике есть, должен был сработать автоматический выключатель. В общем, много вопросов, дождемся подробностей.