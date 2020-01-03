Из горящего дома на Лазурной в больницу увезли женщину: очевидцы винят в пожаре холодильник

Поздно вечером в пятницу, 3 января, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар, в котором пострадал человек.

— В полицию поступило сообщение в 21:40. На улице Лазурной, по предварительной информации, произошёл пожар. В настоящее время на месте работают все экстренные службы. В больницу госпитализирована пожилая женщина, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной пожара стал загоревшийся на кухне холодильник.