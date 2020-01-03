3 января пятница
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

«Немного поджёг сцепление»: на Выборной легковая «Тойота» вытянула увязшую в снегу фуру

Большегруз не мог выехать из-за рыхлой колеи

1 553
12 Обсудить

Поделиться

Водитель фуры очень долго пытался выбраться из западни самостоятельно

Водитель фуры очень долго пытался выбраться из западни самостоятельно

В Октябрьском районе Новосибирска легковой автомобиль «Тойота» с помощью троса вытянул большегруз, который застрял в рыхлом снегу.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», фура застряла на улице Выборной. Её водитель очень долго пытался выбраться самостоятельно, однако это ни к чему не привело. 

— Ехали домой с отдыха и фура перегородила дорогу, а за ней уже собралось очень много машин и никто не решался как-то помочь, а так как дорога к дому одна, то пришлось пробовать сдвигать грузовик с места, — рассказал водитель «Тойоты» Владислав.

Он также уточнил, что его машина не пострадала, хоть она и сильно меньше и легче, чем грузовик.

— Мой авто 4wd с мощным двигателем, я решил попробовать, ведь попытка не пытка. Автомобиль в полном порядке, немного поджёг сцепление, но это не критично, — добавил он.

В конце прошлого года Новосибирск завалило снегом. Из-за чего некоторые горожане опоздали на рейсовые автобусы, а сам город сковали пробки.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

застрял в снегу
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Карамазов
3 янв 2020 в 22:07

Зима как всегда нагрянула нежданно. Где обещанная мэром техника, которую он якобы закупал ещё по лету? Очередное наедалово от городских чинушей.

Фото пользователя
3 янв 2020 в 22:05

Мужик на калде конечно молодец, а вот городским властям огромный жирный минус!!! Видимо у нас мэрия считает раз каникулы значит дороги чистить не надо! Прискорбно однако!

пенсионерка
3 янв 2020 в 21:59

Надо запретить фурам ездить в городе. Они должны ездить только на трассе. По городу же товары можно развозить на газельках.