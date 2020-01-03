«Немного поджёг сцепление»: на Выборной легковая «Тойота» вытянула увязшую в снегу фуру

В Октябрьском районе Новосибирска легковой автомобиль «Тойота» с помощью троса вытянул большегруз, который застрял в рыхлом снегу.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», фура застряла на улице Выборной. Её водитель очень долго пытался выбраться самостоятельно, однако это ни к чему не привело.

— Ехали домой с отдыха и фура перегородила дорогу, а за ней уже собралось очень много машин и никто не решался как-то помочь, а так как дорога к дому одна, то пришлось пробовать сдвигать грузовик с места, — рассказал водитель «Тойоты» Владислав.