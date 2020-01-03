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Под Новосибирском два грузовика устроили пробку на трассе

Автомобили перекрыли все полосы движения

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Автомобили полностью остановили движение

Автомобили полностью остановили движение

Вечером в пятницу, 3 января, в Новосибирской области на трассе Р-254, неподалёку от посёлка Коченёво, растянулась длинная пробка из-за аварии.

Как сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54», фура, которая двигалась со стороны Новосибирска, зацепила снегоуборочную технику. Из-за этого автомобилисты около получаса стояли без движения в длинном заторе.

Водители стояли без движения почти час

Водители стояли без движения почти час

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии.

В 19:20 зарегистрировано сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей на 1411-м километре автодороги «Иртыш». Было затруднено движение. Пострадавших в ДТП нет, — сообщили в ведомстве.

Сейчас автомобили на участке уже растащили. Движение восстановлено.

Сегодня днём на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка из-за дорожных работ.

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ДТП на трассегигантские пробки
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КОММЕНТАРИИ (6)

3 янв 2020 в 20:55

Пруль в прицепе это нормально?))))))))

пенсионерка
3 янв 2020 в 20:52

Надо оттащить эти грузовики, чтобы освободить трассу. Водители грузовиков должны оплатить работу спецтехники.

Инспектор
3 янв 2020 в 21:19

Попал бараночник на много капусты. Сарай свой разбил, машины разбил, людей обидел.