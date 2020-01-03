Под Новосибирском два грузовика устроили пробку на трассе

Вечером в пятницу, 3 января, в Новосибирской области на трассе Р-254, неподалёку от посёлка Коченёво, растянулась длинная пробка из-за аварии.
Как сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54», фура, которая двигалась со стороны Новосибирска, зацепила снегоуборочную технику. Из-за этого автомобилисты около получаса стояли без движения в длинном заторе.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии.
В 19:20 зарегистрировано сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей на 1411-м километре автодороги «Иртыш». Было затруднено движение. Пострадавших в ДТП нет, — сообщили в ведомстве.
Сейчас автомобили на участке уже растащили. Движение восстановлено.
Сегодня днём на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка из-за дорожных работ.