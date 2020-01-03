Хоккейная «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в первом матче нового года

Увы... 3 янв 2020 в 20:28

Считал,что "Сибирь" плохо играет...И как же ошибался!Оказывается она вообще не умеет!Особенно с аутсайдерами и на своём поле!Все соперники с подвала таблицы всегда выходят играть с Сибирью с настроением,уверенные заранее,что возьмут два оча.Поэтому у них всё получается.Извините,но сами к этому приучили за эти годы...