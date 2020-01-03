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Хоккейная «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в первом матче нового года

Игра закончилась со счётом 1:2

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Новосибирцы не смогли выиграть первый матч года, несмотря на бурную поддержку публики

Новосибирцы не смогли выиграть первый матч года, несмотря на бурную поддержку публики

Вечером в пятницу, 3 января, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому ХК «Нефтехимик». Игра закончилась со счетом 1:2.

Счёт игры команды смогли открыть только в начале второго периода. Первую шайбу в ворота «Сибири» на 22-й минуте забил нападающий Мэтт Уайт. Спустя всего несколько секунд новосибирцы ответили гостям, забив шайбу.

В первом периоде никто из команд не смог открыть счёт

В первом периоде никто из команд не смог открыть счёт

Исход игры решился в конце третьего периода. На 53-й минуте нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин забросил решающий гол «Сибири», чем обеспечил победу своей команды.

Первый гол забросили гости

Первый гол забросили гости

Последний матч прошлого года против пекинского «Куньлунь Ред Стар» новосибирцы выиграли по буллитам. Игра закончилась со счётом 3:2.

Однако «Сибирь» ответила спустя всего несколько секунд

Однако «Сибирь» ответила спустя всего несколько секунд

Исход игры решился в конце третьего периода

Исход игры решился в конце третьего периода

Следующий матч ХК «Сибирь» проведёт в воскресенье, 5 января. Команда сыграет против магнитогорского «Металлурга».

Следующий матч «Сибирь» сыграет против «Металлурга»

Следующий матч «Сибирь» сыграет против «Металлурга»

Игра пройдёт в воскресенье, 5 января

Игра пройдёт в воскресенье, 5 января

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (29)

Лука
3 янв 2020 в 20:32

Эта команда создана проигрывать. Очень жалко смотреть на таких спортсменов. Это прирождёные проиграшки. 😁👍

Увы...
3 янв 2020 в 20:28

Считал,что "Сибирь" плохо играет...И как же ошибался!Оказывается она вообще не умеет!Особенно с аутсайдерами и на своём поле!Все соперники с подвала таблицы всегда выходят играть с Сибирью с настроением,уверенные заранее,что возьмут два оча.Поэтому у них всё получается.Извините,но сами к этому приучили за эти годы...

пенсионерка
3 янв 2020 в 20:26

В Союзе спортивные секции были бесплатные и все желающие могли заниматься. Сейчас же все платно, и если нечем оплачивать то и спортом не могут заниматься дети. Учитывая размер доходов, могут очень не многие. Спорт превратился в способ зарабатывания денег. И это печалит.