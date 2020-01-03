Хоккейная «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в первом матче нового года

Вечером в пятницу, 3 января, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому ХК «Нефтехимик». Игра закончилась со счетом 1:2.
Счёт игры команды смогли открыть только в начале второго периода. Первую шайбу в ворота «Сибири» на 22-й минуте забил нападающий Мэтт Уайт. Спустя всего несколько секунд новосибирцы ответили гостям, забив шайбу.
Исход игры решился в конце третьего периода. На 53-й минуте нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин забросил решающий гол «Сибири», чем обеспечил победу своей команды.
Последний матч прошлого года против пекинского «Куньлунь Ред Стар» новосибирцы выиграли по буллитам. Игра закончилась со счётом 3:2.
Следующий матч ХК «Сибирь» проведёт в воскресенье, 5 января. Команда сыграет против магнитогорского «Металлурга».