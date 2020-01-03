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Происшествия

В Курганской области житель Новосибирска и три его пассажира погибли в ДТП

По факту аварии возбуждено уголовное дело

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В другой иномарке пострадали четверо

В другой иномарке пострадали четверо

В минувший четверг, 2 января, в Курганской области на автодороге «Иртыш» столкнулись две иномарки. В одной из них находился новосибирец с тремя пассажирами.

— Водитель автомобиля «Форд Фокус», житель Челябинской области, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением жителя Новосибирска 1992 г. р. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «Тойота» погибли. Пятилетний ребенок госпитализирован в больницу им. Красного Креста, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.

В ведомстве также уточнили, что в «Форде» травмы получили водитель и три его пассажира, среди которых был 12-летний ребёнок.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Если вам известны подробности этого происшествия, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

В конце декабря на трассе Татарск — Карасук в столкновении двух иномарок погиб водитель.

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дтплобовое столкновение
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КОММЕНТАРИИ (21)

пенсионерка
3 янв 2020 в 19:04

Про ДТП в Курганской области надо писать на сайте Курганского нгс. Здесь же подразделение - новосибирского нгс.
Если же писать обо всех новосибирцах, которые куда-то уехали в другие города и страны, тогда никакого, простите, места в интернете не хватит.

пенсионерка
3 янв 2020 в 19:07

Автомобиль - это источник повышенной опасности. Я приношу свои самые искренние соболезнования. Но если подумать, то отказ от автомобиля и использование ОТ, даст снижение количества погибших в ДТП. Так почему же люди не хотят выбирать жизнь и садится в потенциально опасный вид транспорта (автомобили) Это риторический вопрос, можете не отвечать на него.

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3 янв 2020 в 19:06

При население России около 140 миллионов человек... В ДТП погибает в России за год около 20 тыс человек... В СССР при население почти 300 миллионов человек погибало около 2-3 тысяч человек... В год... А всё потому что много автоведер доступных любому с 18 лет... Нужно запретить автокредиты...