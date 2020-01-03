В Курганской области житель Новосибирска и три его пассажира погибли в ДТП

В другой иномарке пострадали четверо

— Водитель автомобиля «Форд Фокус», житель Челябинской области, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением жителя Новосибирска 1992 г. р. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «Тойота» погибли. Пятилетний ребенок госпитализирован в больницу им. Красного Креста, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.

В минувший четверг, 2 января, в Курганской области на автодороге «Иртыш» столкнулись две иномарки. В одной из них находился новосибирец с тремя пассажирами.

В ведомстве также уточнили, что в «Форде» травмы получили водитель и три его пассажира, среди которых был 12-летний ребёнок.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Если вам известны подробности этого происшествия, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.



В конце декабря на трассе Татарск — Карасук в столкновении двух иномарок погиб водитель.