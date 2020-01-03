В РЖД объяснили, из-за чего вернулся поезд Новосибирск — Новокузнецк

В РЖД называют формулировку «отвалилось колесо» некорректной. По их словам, произошло «заклинивание колёсной пары»

В офисе Западно-Сибирской железной дороги прокомментировали инцидент с поездом до Новокузнецка. Пассажиров обещают довезти до места с минимальным опозданием.



Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций, скорый поезд «Экспресс» № 858 сообщением Новосибирск — Новокузнецк «был задержан по техническим причинам».



Как пояснил сотрудник службы, «произошло заклинивание колёсной пары». Для того чтобы пассажиры поезда смогли добраться до пункта назначения, был предоставлен запасной состав, сообщили в службе корпоративных коммуникаций, отметив, что «опоздание от действующего графика по прибытию в Новокузнецк не превысит один час».

