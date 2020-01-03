В РЖД объяснили, из-за чего вернулся поезд Новосибирск — Новокузнецк

В офисе Западно-Сибирской железной дороги прокомментировали инцидент с поездом до Новокузнецка. Пассажиров обещают довезти до места с минимальным опозданием.
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций, скорый поезд «Экспресс»
Как пояснил сотрудник службы, «произошло заклинивание колёсной пары». Для того чтобы пассажиры поезда смогли добраться до пункта назначения, был предоставлен запасной состав, сообщили в службе корпоративных коммуникаций, отметив, что «опоздание от действующего графика по прибытию в Новокузнецк не превысит один час».
На график движения других поездов задержка не повлияла, отметили в офисе Западно-Сибирской железной дороги.
Ранее сразу несколько пассажиров поезда рассказали НГС, что они были вынуждены отправиться в Новокузнецк в обычных вагонах. Один из пассажиров утверждал, что у поезда отвалилось колесо. В РЖД говорят, что эта формулировка некорректна.