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Дороги и транспорт

В РЖД объяснили, из-за чего вернулся поезд Новосибирск — Новокузнецк

Железнодорожники называют случившееся «заклиниванием колёсной пары»

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В РЖД называют формулировку «отвалилось колесо» некорректной. По их словам, произошло «заклинивание колёсной пары»&nbsp;

В РЖД называют формулировку «отвалилось колесо» некорректной. По их словам, произошло «заклинивание колёсной пары» 

В офисе Западно-Сибирской железной дороги прокомментировали инцидент с поездом до Новокузнецка. Пассажиров обещают довезти до места с минимальным опозданием.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций, скорый поезд «Экспресс» № 858 сообщением Новосибирск — Новокузнецк «был задержан по техническим причинам».

Как пояснил сотрудник службы, «произошло заклинивание колёсной пары». Для того чтобы пассажиры поезда смогли добраться до пункта назначения, был предоставлен запасной состав, сообщили в службе корпоративных коммуникаций, отметив, что «опоздание от действующего графика по прибытию в Новокузнецк не превысит один час».

На график движения других поездов задержка не повлияла, отметили в офисе Западно-Сибирской железной дороги. 

Ранее сразу несколько пассажиров поезда рассказали НГС, что они были вынуждены отправиться в Новокузнецк в обычных вагонах. Один из пассажиров утверждал, что у поезда отвалилось колесо. В РЖД говорят, что эта формулировка некорректна.

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РЖД
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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
3 янв 2020 в 18:47

В РЖД объяснили что случилось. Вы лучше объясните как такое могло случиться с пассажирским вагоном? Где предрейсовый осмотр, где диагностика колёсных пар? Хотя о чем это я?

ЫЫЫ
3 янв 2020 в 18:45

Кароч, не взрыв, а хлопОк.

999
3 янв 2020 в 18:33

Песков назвал неккоректным говорить о падении 5 лет доходов населения. Правильно говорить о присутствии отрицательных темпов роста доходов