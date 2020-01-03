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Происшествия

Просидели час: у экспресса «Новосибирск-Новокузнецк» отвалилось колесо после отправления

Никто не пострадал, пассажиров вернули на вокзал и пересадили на обычную электричку

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Пассажирам пришлось вернуться на вокзал

Пассажирам пришлось вернуться на вокзал

Поезд-экспресс № 857 Новосибирск — Новокузнецк после отправления с вокзала Новосибирск-Главный совершил экстренную остановку. По словам пассажиров, у одного из вагонов отвалилось колесо.

Как рассказали НГС сразу несколько пассажиров поезда, он остановился примерно через три минуты после начала движения.

— Час поезд с людьми находился на железнодорожном полотне. Ни машинист, ни обслуживающий персонал до пассажиров информацию доводить отказался, — возмущается пассажир, который сообщил об инциденте.

По словам одного из пассажиров, у вагона отвалилось колесо

По словам одного из пассажиров, у вагона отвалилось колесо

По его словам, у одного из вагонов отвалилось колесо. Поезд не смог продолжить движение самостоятельно, его отбуксировали на запасные пути.

Ещё один пассажир сообщил, что оказался в этом поезде и после остановки всем пришлось вернуться на вокзал.

— Нас без объяснения причин после задержки в полтора часа пересадили из комфортабельных вагонов в обычную электричку. Никаких объяснений нет. Ехать 7 часов. Тут пассажиры с детьми. Туалетов нет. Есть опаздывающие на следующие поезда. Проводники ничего не знают, — негодует пассажир.

Получить комментарий РЖД оперативно не удалось.

В конце декабря в Новосибирске начал ходить новый электропоезд — электричка оборудована мягкими креслами и современными уборными.

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РЖДпоезд
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КОММЕНТАРИИ (11)

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3 янв 2020 в 17:01

Ключевое слово дети... Дети... Дети... Как же они любят детей везде пихать...

3 янв 2020 в 17:00

Не переобули на зиму, что ли?

3 янв 2020 в 16:57

Хорошо, что домой не поехала. Да поезда старенькие у нас в основном(