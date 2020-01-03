Просидели час: у экспресса «Новосибирск-Новокузнецк» отвалилось колесо после отправления

Поезд-экспресс № 857 Новосибирск — Новокузнецк после отправления с вокзала Новосибирск-Главный совершил экстренную остановку. По словам пассажиров, у одного из вагонов отвалилось колесо.



Как рассказали НГС сразу несколько пассажиров поезда, он остановился примерно через три минуты после начала движения.



— Час поезд с людьми находился на железнодорожном полотне. Ни машинист, ни обслуживающий персонал до пассажиров информацию доводить отказался, — возмущается пассажир, который сообщил об инциденте.

