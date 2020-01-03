Просидели час: у экспресса «Новосибирск-Новокузнецк» отвалилось колесо после отправления

Поезд-экспресс № 857 Новосибирск — Новокузнецк после отправления с вокзала Новосибирск-Главный совершил экстренную остановку. По словам пассажиров, у одного из вагонов отвалилось колесо.
Как рассказали НГС сразу несколько пассажиров поезда, он остановился примерно через три минуты после начала движения.
— Час поезд с людьми находился на железнодорожном полотне. Ни машинист, ни обслуживающий персонал до пассажиров информацию доводить отказался, — возмущается пассажир, который сообщил об инциденте.
По его словам, у одного из вагонов отвалилось колесо. Поезд не смог продолжить движение самостоятельно, его отбуксировали на запасные пути.
Ещё один пассажир сообщил, что оказался в этом поезде и после остановки всем пришлось вернуться на вокзал.
— Нас без объяснения причин после задержки в полтора часа пересадили из комфортабельных вагонов в обычную электричку. Никаких объяснений нет. Ехать 7 часов. Тут пассажиры с детьми. Туалетов нет. Есть опаздывающие на следующие поезда. Проводники ничего не знают, — негодует пассажир.
Получить комментарий РЖД оперативно не удалось.
В конце декабря в Новосибирске начал ходить новый электропоезд — электричка оборудована мягкими креслами и современными уборными.